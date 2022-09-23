https://ria.ru/20220923/donetsk-1819002205.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 23.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска снова открыли огонь по Донецку, выпустив сперва три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, а затем четыре снаряда калибром 152... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:06

2022-09-23T17:06

2022-09-23T17:07

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска снова открыли огонь по Донецку, выпустив сперва три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, а затем четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Украинские войска открыли огонь по ДНР в первый день референдума о вхождении в состав России."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.39 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.40 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о семи обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с использованием снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220923/donbass-1818957041.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, telegram (приложение)