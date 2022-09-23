https://ria.ru/20220923/donbass-1819085575.html

Иностранный наблюдатель рассказал, как СМИ замалчивают преступления ВСУ

Иностранный наблюдатель рассказал, как СМИ замалчивают преступления ВСУ - РИА Новости, 23.09.2022

Иностранный наблюдатель рассказал, как СМИ замалчивают преступления ВСУ

Международный наблюдатель и журналист из Италии признал, что итальянские СМИ редко сообщают о событиях в Донбассе, но отметил, что народ в стране хочет знать,... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T22:15

2022-09-23T22:15

2022-09-23T22:17

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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Международный наблюдатель и журналист из Италии признал, что итальянские СМИ редко сообщают о событиях в Донбассе, но отметил, что народ в стране хочет знать, что происходит в регионе."Народ, конечно, хочет понимать, что действительно происходит у вас… СМИ, официальные СМИ, могу сказать… они сейчас очень редко хотят давать внимание событиям, которые происходят у вас", - заявил наблюдатель на пресс-конференции в Донецке.Он выразил сожаление в связи с тем, что западные СМИ не осветили гибель людей в Донецке в результате обстрела украинскими войсками в четверг, назвав это трагедией.В четверг украинские силовики произвели обстрел из тяжелых видов вооружения Крытого рынка в Ворошиловском районе Донецка, в результате чего погибли шесть мирных жителей, еще семеро ранены.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/referendum-1819067846.html

https://ria.ru/20220922/missiya-1818752498.html

россия

донбасс

донецк (днр)

италия

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