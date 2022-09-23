22:15 23.09.2022 (обновлено: 22:17 23.09.2022)
Иностранный наблюдатель рассказал, как СМИ замалчивают преступления ВСУ
Иностранный наблюдатель рассказал, что итальянские СМИ редко освещают события в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРоссийские флаги на площади Ленина в центре Донецка
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Международный наблюдатель и журналист из Италии признал, что итальянские СМИ редко сообщают о событиях в Донбассе, но отметил, что народ в стране хочет знать, что происходит в регионе.
"Народ, конечно, хочет понимать, что действительно происходит у вас… СМИ, официальные СМИ, могу сказать… они сейчас очень редко хотят давать внимание событиям, которые происходят у вас", - заявил наблюдатель на пресс-конференции в Донецке.
Он выразил сожаление в связи с тем, что западные СМИ не осветили гибель людей в Донецке в результате обстрела украинскими войсками в четверг, назвав это трагедией.
В четверг украинские силовики произвели обстрел из тяжелых видов вооружения Крытого рынка в Ворошиловском районе Донецка, в результате чего погибли шесть мирных жителей, еще семеро ранены.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.