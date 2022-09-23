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Иностранный наблюдатель рассказал, как СМИ замалчивают преступления ВСУ - РИА Новости, 23.09.2022
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Иностранный наблюдатель рассказал, как СМИ замалчивают преступления ВСУ
Иностранный наблюдатель рассказал, как СМИ замалчивают преступления ВСУ - РИА Новости, 23.09.2022
Иностранный наблюдатель рассказал, как СМИ замалчивают преступления ВСУ
Международный наблюдатель и журналист из Италии признал, что итальянские СМИ редко сообщают о событиях в Донбассе, но отметил, что народ в стране хочет знать,... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T22:15
2022-09-23T22:17
в мире
россия
донбасс
донецк (днр)
референдум в донбассе
италия
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Международный наблюдатель и журналист из Италии признал, что итальянские СМИ редко сообщают о событиях в Донбассе, но отметил, что народ в стране хочет знать, что происходит в регионе."Народ, конечно, хочет понимать, что действительно происходит у вас… СМИ, официальные СМИ, могу сказать… они сейчас очень редко хотят давать внимание событиям, которые происходят у вас", - заявил наблюдатель на пресс-конференции в Донецке.Он выразил сожаление в связи с тем, что западные СМИ не осветили гибель людей в Донецке в результате обстрела украинскими войсками в четверг, назвав это трагедией.В четверг украинские силовики произвели обстрел из тяжелых видов вооружения Крытого рынка в Ворошиловском районе Донецка, в результате чего погибли шесть мирных жителей, еще семеро ранены.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220923/referendum-1819067846.html
https://ria.ru/20220922/missiya-1818752498.html
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донбасс
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в мире, россия, донбасс, донецк (днр), референдум в донбассе, италия
В мире, Россия, Донбасс, Донецк (ДНР), Референдум в Донбассе, Италия
22:15 23.09.2022 (обновлено: 22:17 23.09.2022)
 
Иностранный наблюдатель рассказал, как СМИ замалчивают преступления ВСУ

Иностранный наблюдатель рассказал, что итальянские СМИ редко освещают события в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРоссийские флаги на площади Ленина в центре Донецка
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Международный наблюдатель и журналист из Италии признал, что итальянские СМИ редко сообщают о событиях в Донбассе, но отметил, что народ в стране хочет знать, что происходит в регионе.
"Народ, конечно, хочет понимать, что действительно происходит у вас… СМИ, официальные СМИ, могу сказать… они сейчас очень редко хотят давать внимание событиям, которые происходят у вас", - заявил наблюдатель на пресс-конференции в Донецке.
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Он выразил сожаление в связи с тем, что западные СМИ не осветили гибель людей в Донецке в результате обстрела украинскими войсками в четверг, назвав это трагедией.
В четверг украинские силовики произвели обстрел из тяжелых видов вооружения Крытого рынка в Ворошиловском районе Донецка, в результате чего погибли шесть мирных жителей, еще семеро ранены.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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В миреРоссияДонбассДонецк (ДНР)Референдум в ДонбассеИталия
 
 
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