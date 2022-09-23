https://ria.ru/20220923/donbass-1819042034.html

Режиссер рассказала о фильме "Донбасс. Дорога домой"

Режиссер рассказала о фильме "Донбасс. Дорога домой" - РИА Новости, 23.09.2022

Режиссер рассказала о фильме "Донбасс. Дорога домой"

Документальный фильм "Донбасс. Дорога домой" рассказывает о героях нашего времени, которые защищают Родину, сообщила режиссер картины Александра Франк на... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T18:44

2022-09-23T18:44

2022-09-23T18:44

культура

россия

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донбасс

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Документальный фильм "Донбасс. Дорога домой" рассказывает о героях нашего времени, которые защищают Родину, сообщила режиссер картины Александра Франк на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Премьера фильма "Донбасс. Дорога домой" состоится 25 сентября на Первом канале."Я очень рада, что сейчас есть возможность показывать таких настоящих, абсолютно искренних, настоящих героев. Действительно это про героев нашего времени, не про тех, кто открывает ногой Rolls-Royce, а про тех, кто защищает Родину, про тех, кто делает все возможное и приближает нашу общую победу", – сказала Франк.Заместитель гендиректора Первого канала по общественно-политическому вещанию Олег Вольнов поблагодарил режиссера картины за то, что она так внимательно выслушала этих людей и дала такую же возможность зрителям."Когда я посмотрел этот фильм, он, конечно, выбивался из ряда того, что мы делаем, но мне показалось, что это как раз вот первая попытка такого глубокого взгляда, когда внимательный автор создает тишину, в которой слышно – извините за красивые слова, для простоты скажу, – слышно камертон души человека, который живет там", – добавил он.Скрипач Петр Лундстрем, который также принял участие в создании фильма, считает, что он выйдет своевременно."Сейчас необходимо работать во всех направлениях, в первую очередь, связанных с культурной политикой и с осмыслением того, что происходит, и с донесением, желательно в форме высокого подлинного искусства, которым, я уверен, является этот фильм до широких слоев нашего народа... вот той информации, той правды, что именно происходит на Донбассе", – пояснил Лундстрем.

https://ria.ru/20220923/donbass-1818918764.html

https://ria.ru/20220915/muzey-1817032286.html

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, культура, донбасс