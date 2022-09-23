https://ria.ru/20220923/donbass-1818957041.html
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка снарядами натовского калибра - РИА Новости, 23.09.2022
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка снарядами натовского калибра
Украинские войска наносят удары по столице Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:20
2022-09-23T15:20
2022-09-23T16:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости. Украинские войска наносят удары по столице Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Так, в 14:42 ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, а в 14:45 — столько же боеприпасов по Куйбышевскому.Оба обстрела шли со стороны Орловки.Украинские войска подвергли удару столицу ДНР в первый день референдума о вхождении республики в состав России.Представительство ДНР в СЦКК в пятницу уже фиксировало обстрелы Киевского, Калининского и Петровского районов города, в том числе с применением снарядов натовского калибра 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе.Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. США, Канада и Австралия поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 под снаряды такого калибра. Украинские войска практически ежедневно обстреливают из них города ДНР, гибнут мирные жители.
https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс
15:20 23.09.2022 (обновлено: 16:20 23.09.2022)
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Киевский район Донецка снарядами натовского калибра