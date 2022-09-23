https://ria.ru/20220923/donbass-1818957041.html

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка снарядами натовского калибра - РИА Новости, 23.09.2022

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка снарядами натовского калибра

Украинские войска наносят удары по столице Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T15:20

2022-09-23T15:20

2022-09-23T16:20

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

донбасс

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ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости. Украинские войска наносят удары по столице Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Так, в 14:42 ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, а в 14:45 — столько же боеприпасов по Куйбышевскому.Оба обстрела шли со стороны Орловки.Украинские войска подвергли удару столицу ДНР в первый день референдума о вхождении республики в состав России.Представительство ДНР в СЦКК в пятницу уже фиксировало обстрелы Киевского, Калининского и Петровского районов города, в том числе с применением снарядов натовского калибра 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе.Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. США, Канада и Австралия поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 под снаряды такого калибра. Украинские войска практически ежедневно обстреливают из них города ДНР, гибнут мирные жители.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, донбасс