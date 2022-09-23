https://ria.ru/20220923/donbass-1818850446.html

Украинские войска 55 раз обстреляли ДНР за сутки

Украинские войска 55 раз обстреляли ДНР за сутки - РИА Новости, 23.09.2022

Украинские войска 55 раз обстреляли ДНР за сутки

Украинские войска за минувшие сутки 55 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 297 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T09:38

2022-09-23T09:38

2022-09-23T09:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569320385_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3775498e6a5948f14c039726e5dc8c41.jpg

ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 55 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 297 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 55 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)… (Выпущено) 297 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что в результате обстрелов были повреждены 15 домостроений, а также пять объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

украина

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины