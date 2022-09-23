https://ria.ru/20220923/donbass-1818850446.html
Украинские войска 55 раз обстреляли ДНР за сутки
Украинские войска 55 раз обстреляли ДНР за сутки - РИА Новости, 23.09.2022
Украинские войска 55 раз обстреляли ДНР за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 55 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 297 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T09:38
2022-09-23T09:38
2022-09-23T09:38
специальная военная операция на украине
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донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 55 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 297 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 55 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)… (Выпущено) 297 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что в результате обстрелов были повреждены 15 домостроений, а также пять объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска 55 раз обстреляли ДНР за сутки
Представительство ДНР: украинские войска за сутки выпустили 297 боеприпасов по республике