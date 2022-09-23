https://ria.ru/20220923/donbass-1818841774.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 23.09.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
Украинские войска за 16 минут обстреляли Ясиноватую и Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 мм и четыре снаряда калибром 155 мм, сообщает... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T08:48
2022-09-23T08:48
2022-09-23T08:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
ясиноватая
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска за 16 минут обстреляли Ясиноватую и Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 мм и четыре снаряда калибром 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 03.35 - н.п. Орловка – н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм... 03:51 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Ясиноватая, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
Представительство ДНР: ВСУ за 16 минут выпустили семь снарядов по Ясиноватой и Донецку