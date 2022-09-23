https://ria.ru/20220923/donbass-1818841774.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 23.09.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

Украинские войска за 16 минут обстреляли Ясиноватую и Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 мм и четыре снаряда калибром 155 мм, сообщает... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T08:48

2022-09-23T08:48

2022-09-23T08:48

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

ясиноватая

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска за 16 минут обстреляли Ясиноватую и Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 мм и четыре снаряда калибром 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 03.35 - н.п. Орловка – н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм... 03:51 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

донецк (днр)

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украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), ясиноватая, украина, вооруженные силы украины