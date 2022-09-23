https://ria.ru/20220923/dollar-1818851457.html
Экономист предупредил, что доллар дал трещину из-за санкций против России
Экономист предупредил, что доллар дал трещину из-за санкций против России - РИА Новости, 23.09.2022
Экономист предупредил, что доллар дал трещину из-за санкций против России
Американский доллар дал трещину из-за антироссийских санкций, пишет экономист Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T09:45
2022-09-23T09:45
2022-09-23T10:43
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Американский доллар дал трещину из-за антироссийских санкций, пишет экономист Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning. "Предпринимаются усилия по внедрению новых платежных валют и новых платежных каналов. Этот процесс был ускорен санкциями против России", — считает он.В публикации отмечается, что после того, как США и ЕС отключили некоторые российские банки от SWIFT, Москва и Пекин начали работать над новой платежной системой, которая позволит проводить платежи в юанях и рублях. "Это приведет к расширению торговых связей между Россией и Китаем и положит начало процессу вытеснения американского доллара, поскольку он больше не будет расчетной единицей в российско-китайской торговле", — уверен Рикардс. По мнению автора, такая схема проведения международных сделок будет расширяться за счет привлечения других торговых партнеров. В этом точно будут заинтересованы страны БРИКС, а также некоторые другие союзники Москвы и Пекина, полагает он. "Страны по всему миру понимают, что до тех пор, пока они зависят от долларов, они будут находиться под каблуком у тех, кто контролирует долларовые платежные системы. Они также знают, что сегодня Россия представляет собой главную цель санкций, а завтра на ее месте могут оказаться другие. Единственный способ избежать санкций — это уйти от доллара", — заключил экономист. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву, но это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в самих Европе и США. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220921/avstriya-1818461211.html
https://ria.ru/20220922/sanktsii-1818591056.html
https://ria.ru/20220923/perenos-1818825866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, swift, евросоюз, владимир путин, москва, брикс, в мире
Экономика, Россия, США, SWIFT, Евросоюз, Владимир Путин, Москва, БРИКС, В мире
09:45 23.09.2022 (обновлено: 10:43 23.09.2022)
Экономист предупредил, что доллар дал трещину из-за санкций против России
Американский экономист Рикардс заявил, что доллар дал трещину из-за антироссийских санкций
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
Американский доллар дал трещину из-за антироссийских санкций, пишет
экономист Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.
"Предпринимаются усилия по внедрению новых платежных валют и новых платежных каналов. Этот процесс был ускорен санкциями против России", — считает он.
В публикации отмечается, что после того, как США и ЕС отключили некоторые российские банки от SWIFT, Москва и Пекин начали работать над новой платежной системой, которая позволит проводить платежи в юанях и рублях.
"Это приведет к расширению торговых связей между Россией и Китаем и положит начало процессу вытеснения американского доллара, поскольку он больше не будет расчетной единицей в российско-китайской торговле", — уверен Рикардс.
По мнению автора, такая схема проведения международных сделок будет расширяться за счет привлечения других торговых партнеров. В этом точно будут заинтересованы страны БРИКС, а также некоторые другие союзники Москвы и Пекина, полагает он.
"Страны по всему миру понимают, что до тех пор, пока они зависят от долларов, они будут находиться под каблуком у тех, кто контролирует долларовые платежные системы. Они также знают, что сегодня Россия представляет собой главную цель санкций, а завтра на ее месте могут оказаться другие. Единственный способ избежать санкций — это уйти от доллара", — заключил экономист.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву, но это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в самих Европе
и США
. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.