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Экономист предупредил, что доллар дал трещину из-за санкций против России - РИА Новости, 23.09.2022
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Экономист предупредил, что доллар дал трещину из-за санкций против России
Экономист предупредил, что доллар дал трещину из-за санкций против России - РИА Новости, 23.09.2022
Экономист предупредил, что доллар дал трещину из-за санкций против России
Американский доллар дал трещину из-за антироссийских санкций, пишет экономист Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T09:45
2022-09-23T10:43
экономика
россия
сша
swift
евросоюз
владимир путин
москва
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Американский доллар дал трещину из-за антироссийских санкций, пишет экономист Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning. "Предпринимаются усилия по внедрению новых платежных валют и новых платежных каналов. Этот процесс был ускорен санкциями против России", — считает он.В публикации отмечается, что после того, как США и ЕС отключили некоторые российские банки от SWIFT, Москва и Пекин начали работать над новой платежной системой, которая позволит проводить платежи в юанях и рублях. "Это приведет к расширению торговых связей между Россией и Китаем и положит начало процессу вытеснения американского доллара, поскольку он больше не будет расчетной единицей в российско-китайской торговле", — уверен Рикардс. По мнению автора, такая схема проведения международных сделок будет расширяться за счет привлечения других торговых партнеров. В этом точно будут заинтересованы страны БРИКС, а также некоторые другие союзники Москвы и Пекина, полагает он. "Страны по всему миру понимают, что до тех пор, пока они зависят от долларов, они будут находиться под каблуком у тех, кто контролирует долларовые платежные системы. Они также знают, что сегодня Россия представляет собой главную цель санкций, а завтра на ее месте могут оказаться другие. Единственный способ избежать санкций — это уйти от доллара", — заключил экономист. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву, но это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в самих Европе и США. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220921/avstriya-1818461211.html
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экономика, россия, сша, swift, евросоюз, владимир путин, москва, брикс, в мире
Экономика, Россия, США, SWIFT, Евросоюз, Владимир Путин, Москва, БРИКС, В мире
09:45 23.09.2022 (обновлено: 10:43 23.09.2022)
 
Экономист предупредил, что доллар дал трещину из-за санкций против России

Американский экономист Рикардс заявил, что доллар дал трещину из-за антироссийских санкций

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Американский доллар дал трещину из-за антироссийских санкций, пишет экономист Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.
"Предпринимаются усилия по внедрению новых платежных валют и новых платежных каналов. Этот процесс был ускорен санкциями против России", — считает он.
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В публикации отмечается, что после того, как США и ЕС отключили некоторые российские банки от SWIFT, Москва и Пекин начали работать над новой платежной системой, которая позволит проводить платежи в юанях и рублях.
"Это приведет к расширению торговых связей между Россией и Китаем и положит начало процессу вытеснения американского доллара, поскольку он больше не будет расчетной единицей в российско-китайской торговле", — уверен Рикардс.
По мнению автора, такая схема проведения международных сделок будет расширяться за счет привлечения других торговых партнеров. В этом точно будут заинтересованы страны БРИКС, а также некоторые другие союзники Москвы и Пекина, полагает он.
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"Страны по всему миру понимают, что до тех пор, пока они зависят от долларов, они будут находиться под каблуком у тех, кто контролирует долларовые платежные системы. Они также знают, что сегодня Россия представляет собой главную цель санкций, а завтра на ее месте могут оказаться другие. Единственный способ избежать санкций — это уйти от доллара", — заключил экономист.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву, но это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в самих Европе и США. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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