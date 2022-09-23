https://ria.ru/20220923/dollar-1818851457.html

Экономист предупредил, что доллар дал трещину из-за санкций против России

Экономист предупредил, что доллар дал трещину из-за санкций против России - РИА Новости, 23.09.2022

Экономист предупредил, что доллар дал трещину из-за санкций против России

Американский доллар дал трещину из-за антироссийских санкций, пишет экономист Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T09:45

2022-09-23T09:45

2022-09-23T10:43

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Американский доллар дал трещину из-за антироссийских санкций, пишет экономист Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning. "Предпринимаются усилия по внедрению новых платежных валют и новых платежных каналов. Этот процесс был ускорен санкциями против России", — считает он.В публикации отмечается, что после того, как США и ЕС отключили некоторые российские банки от SWIFT, Москва и Пекин начали работать над новой платежной системой, которая позволит проводить платежи в юанях и рублях. "Это приведет к расширению торговых связей между Россией и Китаем и положит начало процессу вытеснения американского доллара, поскольку он больше не будет расчетной единицей в российско-китайской торговле", — уверен Рикардс. По мнению автора, такая схема проведения международных сделок будет расширяться за счет привлечения других торговых партнеров. В этом точно будут заинтересованы страны БРИКС, а также некоторые другие союзники Москвы и Пекина, полагает он. "Страны по всему миру понимают, что до тех пор, пока они зависят от долларов, они будут находиться под каблуком у тех, кто контролирует долларовые платежные системы. Они также знают, что сегодня Россия представляет собой главную цель санкций, а завтра на ее месте могут оказаться другие. Единственный способ избежать санкций — это уйти от доллара", — заключил экономист. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву, но это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в самих Европе и США. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220921/avstriya-1818461211.html

https://ria.ru/20220922/sanktsii-1818591056.html

https://ria.ru/20220923/perenos-1818825866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, сша, swift, евросоюз, владимир путин, москва, брикс, в мире