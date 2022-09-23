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Идущими добровольцами на Украину можно только гордиться, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/dobrovoltsy-1818909043.html
Идущими добровольцами на Украину можно только гордиться, заявили в Кремле
Идущими добровольцами на Украину можно только гордиться, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.09.2022
Идущими добровольцами на Украину можно только гордиться, заявили в Кремле
Кремль гордится людьми, которые самостоятельно прибыли в военкоматы за первые сутки частичной мобилизации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:53
2022-09-23T13:06
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
общество
дмитрий песков
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Кремль гордится людьми, которые самостоятельно прибыли в военкоматы за первые сутки частичной мобилизации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщал, что более 10 тысяч запасников самостоятельно прибыли в военкоматы за первые сутки частичной мобилизации."Мы гордимся такими людьми, конечно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к таким самостоятельно прибывшим в военкоматы людям. Он также отметил, что относится к таким призывникам с восхищением. Отвечая на вопрос, есть ли такие добровольцы в администрации президента, Песков отметил, что не знает о таких фактах. "Мне пока не известно о таких примерах", - сказал он.Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
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частичная мобилизация в россии, общество, дмитрий песков, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Общество, Дмитрий Песков, Россия, Вооруженные силы РФ
12:53 23.09.2022 (обновлено: 13:06 23.09.2022)
 
Идущими добровольцами на Украину можно только гордиться, заявили в Кремле

Песков заявил, что идущими добровольцами на военную спецоперацию можно только гордиться

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Кремль гордится людьми, которые самостоятельно прибыли в военкоматы за первые сутки частичной мобилизации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщал, что более 10 тысяч запасников самостоятельно прибыли в военкоматы за первые сутки частичной мобилизации.
"Мы гордимся такими людьми, конечно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к таким самостоятельно прибывшим в военкоматы людям. Он также отметил, что относится к таким призывникам с восхищением. Отвечая на вопрос, есть ли такие добровольцы в администрации президента, Песков отметил, что не знает о таких фактах. "Мне пока не известно о таких примерах", - сказал он.
Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииОбществоДмитрий ПесковРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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