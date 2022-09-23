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Идущими добровольцами на Украину можно только гордиться, заявили в Кремле
Идущими добровольцами на Украину можно только гордиться, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.09.2022
Идущими добровольцами на Украину можно только гордиться, заявили в Кремле
Кремль гордится людьми, которые самостоятельно прибыли в военкоматы за первые сутки частичной мобилизации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:53
2022-09-23T12:53
2022-09-23T13:06
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
общество
дмитрий песков
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Кремль гордится людьми, которые самостоятельно прибыли в военкоматы за первые сутки частичной мобилизации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщал, что более 10 тысяч запасников самостоятельно прибыли в военкоматы за первые сутки частичной мобилизации."Мы гордимся такими людьми, конечно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к таким самостоятельно прибывшим в военкоматы людям. Он также отметил, что относится к таким призывникам с восхищением. Отвечая на вопрос, есть ли такие добровольцы в администрации президента, Песков отметил, что не знает о таких фактах. "Мне пока не известно о таких примерах", - сказал он.Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
https://ria.ru/20220923/milonov-1818880024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, общество, дмитрий песков, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Общество, Дмитрий Песков, Россия, Вооруженные силы РФ
12:53 23.09.2022 (обновлено: 13:06 23.09.2022)
Идущими добровольцами на Украину можно только гордиться, заявили в Кремле
Песков заявил, что идущими добровольцами на военную спецоперацию можно только гордиться