https://ria.ru/20220923/dobrovoltsy-1818909043.html

Идущими добровольцами на Украину можно только гордиться, заявили в Кремле

Идущими добровольцами на Украину можно только гордиться, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.09.2022

Идущими добровольцами на Украину можно только гордиться, заявили в Кремле

Кремль гордится людьми, которые самостоятельно прибыли в военкоматы за первые сутки частичной мобилизации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T12:53

2022-09-23T12:53

2022-09-23T13:06

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

общество

дмитрий песков

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Кремль гордится людьми, которые самостоятельно прибыли в военкоматы за первые сутки частичной мобилизации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщал, что более 10 тысяч запасников самостоятельно прибыли в военкоматы за первые сутки частичной мобилизации."Мы гордимся такими людьми, конечно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к таким самостоятельно прибывшим в военкоматы людям. Он также отметил, что относится к таким призывникам с восхищением. Отвечая на вопрос, есть ли такие добровольцы в администрации президента, Песков отметил, что не знает о таких фактах. "Мне пока не известно о таких примерах", - сказал он.Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

https://ria.ru/20220923/milonov-1818880024.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

частичная мобилизация в россии, общество, дмитрий песков, россия, вооруженные силы рф