https://ria.ru/20220923/dobrovoltsy-1818831263.html

Жители Краснодара без повесток пришли на призывной пункт добровольцами

Жители Краснодара без повесток пришли на призывной пункт добровольцами - РИА Новости, 23.09.2022

Жители Краснодара без повесток пришли на призывной пункт добровольцами

Жители Краснодара, не получившие повесток, рассказали РИА Новости, почему пришли на призывной пункт и готовы ли принять участие в специальной военной операции... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T06:02

2022-09-23T06:02

2022-09-23T17:24

краснодар

частичная мобилизация в россии

общество

специальная военная операция на украине

россия

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КРАСНОДАР, 23 сен - РИА Новости. Жители Краснодара, не получившие повесток, рассказали РИА Новости, почему пришли на призывной пункт и готовы ли принять участие в специальной военной операции на Украине.В военкомате Краснодара собрались мужчины разных возрастов, кто-то получил повестку и явился по требованию. Но некоторые решили стать добровольцами и пришли на пункт сбора, не дожидаясь, когда их призовут. Один из них - Михаил Глушков, ему 62 года.Другой доброволец по имени Сергей явился в военкомат сразу, как была объявлена частичная мобилизация. По его словам, ранее он служил в Екатеринбурге, имеет военную специальность – инженер по распределению войск."Всегда нравилось в армии, не боюсь, защищать иду", - рассказал мужчина.Еще один призывник, получивший мобилизационное удостоверение некоторое время назад, пришел в военкомат сразу после указа президента."Я пришел с вещами в военкомат. Настроение нормальное, защищать Родину готов", - сказал краснодарец, отметив, что его решение поддержала жена.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.

https://ria.ru/20220923/poryadok-1818826896.html

краснодар

россия

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"По убеждениям, из-за патриотизма" – пришедшие без повестки на мобилизацию о причинах своего поступка "По убеждениям, из-за патриотизма" – пришедшие без повестки на мобилизацию о причинах своего поступка 2022-09-23T06:02 true PT1M18S

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Максим Горбачев

краснодар, частичная мобилизация в россии, общество, россия