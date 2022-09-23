https://ria.ru/20220923/dobrovoltsy-1818831263.html
Жители Краснодара без повесток пришли на призывной пункт добровольцами
Жители Краснодара без повесток пришли на призывной пункт добровольцами - РИА Новости, 23.09.2022
Жители Краснодара без повесток пришли на призывной пункт добровольцами
Жители Краснодара, не получившие повесток, рассказали РИА Новости, почему пришли на призывной пункт и готовы ли принять участие в специальной военной операции... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T06:02
2022-09-23T06:02
2022-09-23T17:24
краснодар
частичная мобилизация в россии
общество
специальная военная операция на украине
россия
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КРАСНОДАР, 23 сен - РИА Новости. Жители Краснодара, не получившие повесток, рассказали РИА Новости, почему пришли на призывной пункт и готовы ли принять участие в специальной военной операции на Украине.В военкомате Краснодара собрались мужчины разных возрастов, кто-то получил повестку и явился по требованию. Но некоторые решили стать добровольцами и пришли на пункт сбора, не дожидаясь, когда их призовут. Один из них - Михаил Глушков, ему 62 года.Другой доброволец по имени Сергей явился в военкомат сразу, как была объявлена частичная мобилизация. По его словам, ранее он служил в Екатеринбурге, имеет военную специальность – инженер по распределению войск."Всегда нравилось в армии, не боюсь, защищать иду", - рассказал мужчина.Еще один призывник, получивший мобилизационное удостоверение некоторое время назад, пришел в военкомат сразу после указа президента."Я пришел с вещами в военкомат. Настроение нормальное, защищать Родину готов", - сказал краснодарец, отметив, что его решение поддержала жена.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
https://ria.ru/20220923/poryadok-1818826896.html
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"По убеждениям, из-за патриотизма" – пришедшие без повестки на мобилизацию о причинах своего поступка
"По убеждениям, из-за патриотизма" – пришедшие без повестки на мобилизацию о причинах своего поступка
2022-09-23T06:02
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PT1M18S
РИА Новости
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краснодар, частичная мобилизация в россии, общество, россия
Краснодар, Частичная мобилизация в России, Общество, Специальная военная операция на Украине, Россия
06:02 23.09.2022 (обновлено: 17:24 23.09.2022)
Жители Краснодара без повесток пришли на призывной пункт добровольцами
Жители Краснодара без повесток пришли на призывной пункт добровольцами для защиты Родины
КРАСНОДАР, 23 сен - РИА Новости. Жители Краснодара, не получившие повесток, рассказали РИА Новости, почему пришли на призывной пункт и готовы ли принять участие в специальной военной операции на Украине.
В военкомате Краснодара собрались мужчины разных возрастов, кто-то получил повестку и явился по требованию. Но некоторые решили стать добровольцами и пришли на пункт сбора, не дожидаясь, когда их призовут. Один из них - Михаил Глушков, ему 62 года.
"Служил на Байконуре, в Ставрополе, в Адлере в федеральном агентстве правительственной связи в качестве военного дирижера. Сказали, что будут решать мой вопрос о добровольном призыве по убеждениям, убеждениям защиты своей Родины", - сказал Глушков.
Другой доброволец по имени Сергей явился в военкомат сразу, как была объявлена частичная мобилизация. По его словам, ранее он служил в Екатеринбурге
, имеет военную специальность – инженер по распределению войск.
"Всегда нравилось в армии, не боюсь, защищать иду", - рассказал мужчина.
Еще один призывник, получивший мобилизационное удостоверение некоторое время назад, пришел в военкомат сразу после указа президента.
"Я пришел с вещами в военкомат. Настроение нормальное, защищать Родину готов", - сказал краснодарец, отметив, что его решение поддержала жена.
Президент России Владимир Путин
подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.