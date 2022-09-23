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Украинские войска обстреляли Яковлевку и Горловку
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Горловку - РИА Новости, 23.09.2022
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Горловку
Украинские войска за семь минут обстреляли Яковлевку и Горловку в ДНР, выпустив в общей сложности девять снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T23:01
2022-09-23T23:01
2022-09-23T23:01
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска за семь минут обстреляли Яковлевку и Горловку в ДНР, выпустив в общей сложности девять снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 22.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 22.12 – населенный пункт Курдюмовка – город Горловка (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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в мире, горловка, украина, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, СЦКК, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Горловку
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Горловку в ДНР