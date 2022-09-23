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Украинские войска обстреляли Яковлевку и Горловку - РИА Новости, 23.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/dnr-1819088641.html
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Горловку
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Горловку - РИА Новости, 23.09.2022
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Горловку
Украинские войска за семь минут обстреляли Яковлевку и Горловку в ДНР, выпустив в общей сложности девять снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T23:01
2022-09-23T23:01
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска за семь минут обстреляли Яковлевку и Горловку в ДНР, выпустив в общей сложности девять снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 22.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 22.12 – населенный пункт Курдюмовка – город Горловка (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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горловка
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в мире, горловка, украина, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, СЦКК, Донецкая Народная Республика
23:01 23.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Горловку

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Горловку в ДНР

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкСобранные после обстрела осколки снаряда
Собранные после обстрела осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Собранные после обстрела осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска за семь минут обстреляли Яковлевку и Горловку в ДНР, выпустив в общей сложности девять снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 22.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 22.12 – населенный пункт Курдюмовка – город Горловка (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаСЦККДонецкая Народная Республика
 
 
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