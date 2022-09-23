https://ria.ru/20220923/diversanty-1818929462.html
В Запорожской области обнаружили группу украинских диверсантов
В Запорожской области обнаружили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 23.09.2022
В Запорожской области обнаружили группу украинских диверсантов
Группу украинских диверсантов обнаружили в районе города Пологи в Запорожской области в день проведения референдума, заявил глава администрации региона Евгений... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:59
2022-09-23T13:59
2022-09-23T15:23
специальная военная операция на украине
запорожская область
ситуация в днр и лнр
в мире
евгений балицкий
украина
вооруженные силы украины
херсонская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости. Группу украинских диверсантов обнаружили в районе города Пологи в Запорожской области в день проведения референдума, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."В форме росгвардейцев. Обстреляли машину. Сейчас они выдвинулись в район Розовки, туда же выдвинулись наши подразделения", — уточнил он.По словам чиновника, диверсантов ловят "по посадкам".Он добавил, что более точная информация появится позднее.Ранее местные власти не исключили, что киевский режим попытается сорвать проведение референдума с помощью различных провокаций. Для обеспечения безопасности граждан все силовые службы и управления ЧС перевели на усиленное круглосуточное дежурство.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформировали новые администрации. С 23 по 27 сентября на освобожденных территориях проходят референдумы о вхождении в состав России.Так, голосование в Мелитополе (Запорожская область) началось в 8:00. До понедельника сотрудники избирательной комиссии будут обходить адреса для сбора голосов горожан, а во вторник для всех желающих принять участия в референдуме откроется 394 участка.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных территорий.
https://ria.ru/20220923/armiyu-1818930120.html
https://ria.ru/20220923/referendum-1818903748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, ситуация в днр и лнр, в мире, евгений балицкий, украина, вооруженные силы украины, херсонская область , мелитополь, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире, Евгений Балицкий, Украина, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Мелитополь, Владимир Путин
13:59 23.09.2022 (обновлено: 15:23 23.09.2022)
В Запорожской области обнаружили группу украинских диверсантов
Глава Запорожской области Балицкий заявил об обнаружении в районе Пологов диверсантов ВСУ
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости. Группу украинских диверсантов обнаружили в районе города Пологи в Запорожской области в день проведения референдума, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"В форме росгвардейцев. Обстреляли машину. Сейчас они выдвинулись в район Розовки, туда же выдвинулись наши подразделения", — уточнил он.
По словам чиновника, диверсантов ловят "по посадкам".
Он добавил, что более точная информация появится позднее.
Ранее местные власти не исключили, что киевский режим попытается сорвать проведение референдума с помощью различных провокаций. Для обеспечения безопасности граждан все силовые службы и управления ЧС перевели на усиленное круглосуточное дежурство.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области
, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформировали новые администрации. С 23 по 27 сентября на освобожденных территориях проходят референдумы о вхождении в состав России.
Так, голосование в Мелитополе (Запорожская область) началось в 8:00. До понедельника сотрудники избирательной комиссии будут обходить адреса для сбора голосов горожан, а во вторник для всех желающих принять участия в референдуме откроется 394 участка.
Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных территорий.