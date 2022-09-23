https://ria.ru/20220923/diversanty-1818929462.html

В Запорожской области обнаружили группу украинских диверсантов

В Запорожской области обнаружили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 23.09.2022

В Запорожской области обнаружили группу украинских диверсантов

Группу украинских диверсантов обнаружили в районе города Пологи в Запорожской области в день проведения референдума, заявил глава администрации региона Евгений... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:59

2022-09-23T13:59

2022-09-23T15:23

специальная военная операция на украине

запорожская область

ситуация в днр и лнр

в мире

евгений балицкий

украина

вооруженные силы украины

херсонская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости. Группу украинских диверсантов обнаружили в районе города Пологи в Запорожской области в день проведения референдума, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."В форме росгвардейцев. Обстреляли машину. Сейчас они выдвинулись в район Розовки, туда же выдвинулись наши подразделения", — уточнил он.По словам чиновника, диверсантов ловят "по посадкам".Он добавил, что более точная информация появится позднее.Ранее местные власти не исключили, что киевский режим попытается сорвать проведение референдума с помощью различных провокаций. Для обеспечения безопасности граждан все силовые службы и управления ЧС перевели на усиленное круглосуточное дежурство.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформировали новые администрации. С 23 по 27 сентября на освобожденных территориях проходят референдумы о вхождении в состав России.Так, голосование в Мелитополе (Запорожская область) началось в 8:00. До понедельника сотрудники избирательной комиссии будут обходить адреса для сбора голосов горожан, а во вторник для всех желающих принять участия в референдуме откроется 394 участка.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных территорий.

https://ria.ru/20220923/armiyu-1818930120.html

https://ria.ru/20220923/referendum-1818903748.html

запорожская область

украина

херсонская область

мелитополь

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, ситуация в днр и лнр, в мире, евгений балицкий, украина, вооруженные силы украины, херсонская область , мелитополь, владимир путин