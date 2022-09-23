https://ria.ru/20220923/diversant-1818830270.html
Украинский диверсант признался в сорвавшихся попытках терактов
Украинский диверсант признался в сорвавшихся попытках терактов - РИА Новости, 23.09.2022
Украинский диверсант признался в сорвавшихся попытках терактов
Задержанный российскими силовиками украинский диверсант Валерий Панчук, планировавший взорвать ЛЭП, которая питает электричеством Крым, Херсонскую и Запорожскую РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T05:18
2022-09-23T05:18
2022-09-23T09:14
специальная военная операция на украине
украина
министерство обороны украины
россия
херсонская область
новая каховка
в мире
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ХЕРСОН, 23 сен – РИА Новости. Задержанный российскими силовиками украинский диверсант Валерий Панчук, планировавший взорвать ЛЭП, которая питает электричеством Крым, Херсонскую и Запорожскую области, признался еще и в совершении двух терактов, которые обошлись без жертв, о чем он сам рассказал РИА Новости.Накануне сотрудник силовых структур РФ сообщил РИА Новости, что российские силовики предотвратили серию терактов в Херсонской области, которую планировало провести Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины, в том числе во время референдума, один диверсант нейтрализован, второй – бывший сотрудник органов внутренних дел Украины Панчук – задержан.Панчук рассказал, что его действия контролировал сотрудник ГУР по имени Виталий. Помимо задания подорвать ЛЭП, он приказал ему совершить подрыв жителя Новой Каховки."Он мне адрес сказал, в мусорный бак я (взрывное устройство – ред.) положил, в то время, когда он будет проходить мимо, надо будет нажать на кнопку. Я нажал, но ничего не произошло. То есть, когда Виталий позвонил, я ему сказал, что ничего не произошло, он мне сказал забрать эту коробку, чтоб она никуда не попала и чтобы с ней ничего не случилось", – рассказал задержанный.Он признался, что боялся взрыва, когда будет забирать несработавшее устройство. "Говорю, а если она у меня в руках взорвется? Он сказал: "Откроешь, выключишь там кнопочку и заберешь". Я забрал, завез домой", - сказал Панчук.Через неделю, по его словам, Виталий опять позвонил и сказал забрать новое взрывное устройство и заложить на пути следования того же гражданина. "Я положил эту коробочку, в следующий раз, это все получилось: взорвалось, был дым, я ушел. Через пару дней я узнал, что этот человек жив-здоров, все нормально", - заключил задержанный.
https://ria.ru/20220922/diversant-1818606599.html
https://ria.ru/20220826/vzryvchatka-1812242069.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинский диверсант раскрыл детали двух неудавшихся терактов
диверсант Валерий Панчук, планировавший взорвать ЛЭП в Херсонской области, признался еще и в совершении двух терактов, которые обошлись без жертв.
Задержанный Панчук рассказал РИА Новости, что его действия контролировал сотрудник ГУР Украины по имени Виталий, который приказал ему устроить подрыв жителя Новой Каховки.
В первый раз установленное диверсантом взрывное устройство не сработало и ему приказали забрать его домой. Во второй раз взрыв произошел, но мужчина, которого планировали убить, выжил.
2022-09-23T05:18
true
PT1M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, министерство обороны украины, россия, херсонская область , новая каховка, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны Украины, Россия, Херсонская область , Новая Каховка, В мире
05:18 23.09.2022 (обновлено: 09:14 23.09.2022)
Украинский диверсант признался в сорвавшихся попытках терактов
Задержанный украинский диверсант Валерий Панчук признался в сорвавшихся попытках терактов
ХЕРСОН, 23 сен – РИА Новости. Задержанный российскими силовиками украинский диверсант Валерий Панчук, планировавший взорвать ЛЭП, которая питает электричеством Крым, Херсонскую и Запорожскую области, признался еще и в совершении двух терактов, которые обошлись без жертв, о чем он сам рассказал РИА Новости.
Накануне сотрудник силовых структур РФ сообщил РИА Новости, что российские силовики предотвратили серию терактов в Херсонской области
, которую планировало провести Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины
, в том числе во время референдума, один диверсант нейтрализован, второй – бывший сотрудник органов внутренних дел Украины Панчук – задержан.
Панчук рассказал, что его действия контролировал сотрудник ГУР по имени Виталий. Помимо задания подорвать ЛЭП, он приказал ему совершить подрыв жителя Новой Каховки
.
"Он мне адрес сказал, в мусорный бак я (взрывное устройство – ред.) положил, в то время, когда он будет проходить мимо, надо будет нажать на кнопку. Я нажал, но ничего не произошло. То есть, когда Виталий позвонил, я ему сказал, что ничего не произошло, он мне сказал забрать эту коробку, чтоб она никуда не попала и чтобы с ней ничего не случилось", – рассказал задержанный.
Он признался, что боялся взрыва, когда будет забирать несработавшее устройство. "Говорю, а если она у меня в руках взорвется? Он сказал: "Откроешь, выключишь там кнопочку и заберешь". Я забрал, завез домой", - сказал Панчук.
Через неделю, по его словам, Виталий опять позвонил и сказал забрать новое взрывное устройство и заложить на пути следования того же гражданина. "Я положил эту коробочку, в следующий раз, это все получилось: взорвалось, был дым, я ушел. Через пару дней я узнал, что этот человек жив-здоров, все нормально", - заключил задержанный.