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Украинский диверсант признался в сорвавшихся попытках терактов - РИА Новости, 23.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/diversant-1818830270.html
Украинский диверсант признался в сорвавшихся попытках терактов
Украинский диверсант признался в сорвавшихся попытках терактов - РИА Новости, 23.09.2022
Украинский диверсант признался в сорвавшихся попытках терактов
Задержанный российскими силовиками украинский диверсант Валерий Панчук, планировавший взорвать ЛЭП, которая питает электричеством Крым, Херсонскую и Запорожскую РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T05:18
2022-09-23T09:14
специальная военная операция на украине
украина
министерство обороны украины
россия
херсонская область
новая каховка
в мире
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ХЕРСОН, 23 сен – РИА Новости. Задержанный российскими силовиками украинский диверсант Валерий Панчук, планировавший взорвать ЛЭП, которая питает электричеством Крым, Херсонскую и Запорожскую области, признался еще и в совершении двух терактов, которые обошлись без жертв, о чем он сам рассказал РИА Новости.Накануне сотрудник силовых структур РФ сообщил РИА Новости, что российские силовики предотвратили серию терактов в Херсонской области, которую планировало провести Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины, в том числе во время референдума, один диверсант нейтрализован, второй – бывший сотрудник органов внутренних дел Украины Панчук – задержан.Панчук рассказал, что его действия контролировал сотрудник ГУР по имени Виталий. Помимо задания подорвать ЛЭП, он приказал ему совершить подрыв жителя Новой Каховки."Он мне адрес сказал, в мусорный бак я (взрывное устройство – ред.) положил, в то время, когда он будет проходить мимо, надо будет нажать на кнопку. Я нажал, но ничего не произошло. То есть, когда Виталий позвонил, я ему сказал, что ничего не произошло, он мне сказал забрать эту коробку, чтоб она никуда не попала и чтобы с ней ничего не случилось", – рассказал задержанный.Он признался, что боялся взрыва, когда будет забирать несработавшее устройство. "Говорю, а если она у меня в руках взорвется? Он сказал: "Откроешь, выключишь там кнопочку и заберешь". Я забрал, завез домой", - сказал Панчук.Через неделю, по его словам, Виталий опять позвонил и сказал забрать новое взрывное устройство и заложить на пути следования того же гражданина. "Я положил эту коробочку, в следующий раз, это все получилось: взорвалось, был дым, я ушел. Через пару дней я узнал, что этот человек жив-здоров, все нормально", - заключил задержанный.
https://ria.ru/20220922/diversant-1818606599.html
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украина
россия
херсонская область
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Украинский диверсант раскрыл детали двух неудавшихся терактов
диверсант Валерий Панчук, планировавший взорвать ЛЭП в Херсонской области, признался еще и в совершении двух терактов, которые обошлись без жертв. Задержанный Панчук рассказал РИА Новости, что его действия контролировал сотрудник ГУР Украины по имени Виталий, который приказал ему устроить подрыв жителя Новой Каховки. В первый раз установленное диверсантом взрывное устройство не сработало и ему приказали забрать его домой. Во второй раз взрыв произошел, но мужчина, которого планировали убить, выжил.
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украина, министерство обороны украины, россия, херсонская область , новая каховка, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны Украины, Россия, Херсонская область , Новая Каховка, В мире
05:18 23.09.2022 (обновлено: 09:14 23.09.2022)
 
Украинский диверсант признался в сорвавшихся попытках терактов

Задержанный украинский диверсант Валерий Панчук признался в сорвавшихся попытках терактов

Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 23 сен – РИА Новости. Задержанный российскими силовиками украинский диверсант Валерий Панчук, планировавший взорвать ЛЭП, которая питает электричеством Крым, Херсонскую и Запорожскую области, признался еще и в совершении двух терактов, которые обошлись без жертв, о чем он сам рассказал РИА Новости.
Накануне сотрудник силовых структур РФ сообщил РИА Новости, что российские силовики предотвратили серию терактов в Херсонской области, которую планировало провести Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины, в том числе во время референдума, один диверсант нейтрализован, второй – бывший сотрудник органов внутренних дел Украины Панчук – задержан.
Кадры с места предотвращения теракта на российском газопроводе
Вчера, 10:21
ФСБ показала задержание засланного Украиной диверсанта
Панчук рассказал, что его действия контролировал сотрудник ГУР по имени Виталий. Помимо задания подорвать ЛЭП, он приказал ему совершить подрыв жителя Новой Каховки.
"Он мне адрес сказал, в мусорный бак я (взрывное устройство – ред.) положил, в то время, когда он будет проходить мимо, надо будет нажать на кнопку. Я нажал, но ничего не произошло. То есть, когда Виталий позвонил, я ему сказал, что ничего не произошло, он мне сказал забрать эту коробку, чтоб она никуда не попала и чтобы с ней ничего не случилось", – рассказал задержанный.
Он признался, что боялся взрыва, когда будет забирать несработавшее устройство. "Говорю, а если она у меня в руках взорвется? Он сказал: "Откроешь, выключишь там кнопочку и заберешь". Я забрал, завез домой", - сказал Панчук.
Через неделю, по его словам, Виталий опять позвонил и сказал забрать новое взрывное устройство и заложить на пути следования того же гражданина. "Я положил эту коробочку, в следующий раз, это все получилось: взорвалось, был дым, я ушел. Через пару дней я узнал, что этот человек жив-здоров, все нормально", - заключил задержанный.
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26 августа, 10:45Специальная военная операция на Украине
В Новой Каховке обезвредили замаскированное взрывное устройство
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМинистерство обороны УкраиныРоссияХерсонская областьНовая КаховкаВ мире
 
 
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