https://ria.ru/20220923/covid-19-1818941589.html
Актера Бурунова выписали из больницы после COVID-19
Актера Бурунова выписали из больницы после COVID-19 - РИА Новости, 23.09.2022
Актера Бурунова выписали из больницы после COVID-19
Актер Сергей Бурунов выписан из больницы после лечения от коронавируса, чувствует себя нормально, сообщила РИА Новости представитель артиста Анастасия... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:33
2022-09-23T14:33
2022-09-23T14:33
распространение коронавируса
сергей бурунов
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
россия
общество
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818373161_0:0:2679:1506_1920x0_80_0_0_c89645a838e330f09021a921102b543c.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Актер Сергей Бурунов выписан из больницы после лечения от коронавируса, чувствует себя нормально, сообщила РИА Новости представитель артиста Анастасия Сайфулина.Ранее 21 сентября она сообщила РИА Новости, что Бурунов находится в больнице с COVID-19."Сергей выписан из больницы, чувствует себя нормально. Состояние стабильное, будет восстанавливаться, надеемся, скоро поправится", - сказала Сайфулина.Сергей Бурунов — российский актер театра, кино и дубляжа, известен ролями в фильмах "Последний богатырь", "Все или ничего", "День до", "Пара из будущего", в сериале "Полицейский с Рублевки", "Ивановы-Ивановы" и других.
https://radiosputnik.ria.ru/20220921/kovid-1818161561.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818373161_74:0:2603:1897_1920x0_80_0_0_0351a2467a9bb1ec1dfbdc03382fdcc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей бурунов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, россия, общество, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Сергей Бурунов, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Коронавирусы, Россия, Общество, Здоровье - Общество
Актера Бурунова выписали из больницы после COVID-19
Актера Сергея Бурунова выписали из больницы после лечения от коронавируса
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Актер Сергей Бурунов выписан из больницы после лечения от коронавируса, чувствует себя нормально, сообщила РИА Новости представитель артиста Анастасия Сайфулина.
Ранее 21 сентября она сообщила РИА Новости, что Бурунов находится в больнице с COVID-19.
"Сергей выписан из больницы, чувствует себя нормально. Состояние стабильное, будет восстанавливаться, надеемся, скоро поправится", - сказала Сайфулина.
Сергей Бурунов — российский актер театра, кино и дубляжа, известен ролями в фильмах "Последний богатырь", "Все или ничего", "День до", "Пара из будущего", в сериале "Полицейский с Рублевки", "Ивановы-Ивановы" и других.