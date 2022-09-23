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Актера Бурунова выписали из больницы после COVID-19 - РИА Новости, 23.09.2022
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Актера Бурунова выписали из больницы после COVID-19
Актера Бурунова выписали из больницы после COVID-19 - РИА Новости, 23.09.2022
Актера Бурунова выписали из больницы после COVID-19
Актер Сергей Бурунов выписан из больницы после лечения от коронавируса, чувствует себя нормально, сообщила РИА Новости представитель артиста Анастасия... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:33
2022-09-23T14:33
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Актер Сергей Бурунов выписан из больницы после лечения от коронавируса, чувствует себя нормально, сообщила РИА Новости представитель артиста Анастасия Сайфулина.Ранее 21 сентября она сообщила РИА Новости, что Бурунов находится в больнице с COVID-19."Сергей выписан из больницы, чувствует себя нормально. Состояние стабильное, будет восстанавливаться, надеемся, скоро поправится", - сказала Сайфулина.Сергей Бурунов — российский актер театра, кино и дубляжа, известен ролями в фильмах "Последний богатырь", "Все или ничего", "День до", "Пара из будущего", в сериале "Полицейский с Рублевки", "Ивановы-Ивановы" и других.
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сергей бурунов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, россия, общество, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Сергей Бурунов, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Коронавирусы, Россия, Общество, Здоровье - Общество
14:33 23.09.2022
 
Актера Бурунова выписали из больницы после COVID-19

Актера Сергея Бурунова выписали из больницы после лечения от коронавируса

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктер Сергей Бурунов
Актер Сергей Бурунов - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Сергей Бурунов . Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Актер Сергей Бурунов выписан из больницы после лечения от коронавируса, чувствует себя нормально, сообщила РИА Новости представитель артиста Анастасия Сайфулина.
Ранее 21 сентября она сообщила РИА Новости, что Бурунов находится в больнице с COVID-19.
"Сергей выписан из больницы, чувствует себя нормально. Состояние стабильное, будет восстанавливаться, надеемся, скоро поправится", - сказала Сайфулина.
Сергей Бурунов — российский актер театра, кино и дубляжа, известен ролями в фильмах "Последний богатырь", "Все или ничего", "День до", "Пара из будущего", в сериале "Полицейский с Рублевки", "Ивановы-Ивановы" и других.
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