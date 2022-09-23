https://ria.ru/20220923/covid-19-1818941589.html

Актера Бурунова выписали из больницы после COVID-19

Актера Бурунова выписали из больницы после COVID-19 - РИА Новости, 23.09.2022

Актера Бурунова выписали из больницы после COVID-19

Актер Сергей Бурунов выписан из больницы после лечения от коронавируса, чувствует себя нормально, сообщила РИА Новости представитель артиста Анастасия... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:33

2022-09-23T14:33

2022-09-23T14:33

распространение коронавируса

сергей бурунов

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Актер Сергей Бурунов выписан из больницы после лечения от коронавируса, чувствует себя нормально, сообщила РИА Новости представитель артиста Анастасия Сайфулина.Ранее 21 сентября она сообщила РИА Новости, что Бурунов находится в больнице с COVID-19."Сергей выписан из больницы, чувствует себя нормально. Состояние стабильное, будет восстанавливаться, надеемся, скоро поправится", - сказала Сайфулина.Сергей Бурунов — российский актер театра, кино и дубляжа, известен ролями в фильмах "Последний богатырь", "Все или ничего", "День до", "Пара из будущего", в сериале "Полицейский с Рублевки", "Ивановы-Ивановы" и других.

https://radiosputnik.ria.ru/20220921/kovid-1818161561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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