https://ria.ru/20220923/buk-1818920012.html
В ДНР уничтожили украинский зенитный комплекс "Бук-М1"
В ДНР уничтожили украинский зенитный комплекс "Бук-М1" - РИА Новости, 23.09.2022
В ДНР уничтожили украинский зенитный комплекс "Бук-М1"
Российская артиллерия и авиация уничтожили в ДНР украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", а также три склада боеприпасов и оружия, следует из... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:28
2022-09-23T13:28
2022-09-23T13:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
в мире
бук (зенитный ракетный комплекс)
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Российская артиллерия и авиация уничтожили в ДНР украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", а также три склада боеприпасов и оружия, следует из распространенной в пятницу сводки Минобороны РФ."В районе населённого пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", - говорится в документе.Также уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах города Запорожье, населённых пунктов Моначиновка Харьковской области и Донецкое в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, в мире, бук (зенитный ракетный комплекс), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, В мире, Бук (зенитный ракетный комплекс), Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:28 23.09.2022 (обновлено: 13:32 23.09.2022)
В ДНР уничтожили украинский зенитный комплекс "Бук-М1"
Минобороны: в ДНР уничтожили украинский зенитный комплекс "Бук-М1"