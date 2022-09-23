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В ДНР уничтожили украинский зенитный комплекс "Бук-М1" - РИА Новости, 23.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/buk-1818920012.html
В ДНР уничтожили украинский зенитный комплекс "Бук-М1"
В ДНР уничтожили украинский зенитный комплекс "Бук-М1" - РИА Новости, 23.09.2022
В ДНР уничтожили украинский зенитный комплекс "Бук-М1"
Российская артиллерия и авиация уничтожили в ДНР украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", а также три склада боеприпасов и оружия, следует из... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:28
2022-09-23T13:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
в мире
бук (зенитный ракетный комплекс)
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Российская артиллерия и авиация уничтожили в ДНР украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", а также три склада боеприпасов и оружия, следует из распространенной в пятницу сводки Минобороны РФ."В районе населённого пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", - говорится в документе.Также уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах города Запорожье, населённых пунктов Моначиновка Харьковской области и Донецкое в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, в мире, бук (зенитный ракетный комплекс), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, В мире, Бук (зенитный ракетный комплекс), Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:28 23.09.2022 (обновлено: 13:32 23.09.2022)
 
В ДНР уничтожили украинский зенитный комплекс "Бук-М1"

Минобороны: в ДНР уничтожили украинский зенитный комплекс "Бук-М1"

© Министерство обороны УкраиныУкраинский ЗРК БУК-М1
Украинский ЗРК БУК-М1
© Министерство обороны Украины
Украинский ЗРК БУК-М1 . Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Российская артиллерия и авиация уничтожили в ДНР украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", а также три склада боеприпасов и оружия, следует из распространенной в пятницу сводки Минобороны РФ.
"В районе населённого пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", - говорится в документе.
Также уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах города Запорожье, населённых пунктов Моначиновка Харьковской области и Донецкое в ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВ миреБук (зенитный ракетный комплекс)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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