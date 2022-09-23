https://ria.ru/20220923/buk-1818920012.html

В ДНР уничтожили украинский зенитный комплекс "Бук-М1"

В ДНР уничтожили украинский зенитный комплекс "Бук-М1" - РИА Новости, 23.09.2022

В ДНР уничтожили украинский зенитный комплекс "Бук-М1"

Российская артиллерия и авиация уничтожили в ДНР украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", а также три склада боеприпасов и оружия, следует из... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:28

2022-09-23T13:28

2022-09-23T13:32

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

в мире

бук (зенитный ракетный комплекс)

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Российская артиллерия и авиация уничтожили в ДНР украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", а также три склада боеприпасов и оружия, следует из распространенной в пятницу сводки Минобороны РФ."В районе населённого пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", - говорится в документе.Также уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах города Запорожье, населённых пунктов Моначиновка Харьковской области и Донецкое в ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, россия, в мире, бук (зенитный ракетный комплекс), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр