https://ria.ru/20220923/briks-1818841490.html

Главы МИД стран БРИКС осудили терроризм

Главы МИД стран БРИКС осудили терроризм - РИА Новости, 23.09.2022

Главы МИД стран БРИКС осудили терроризм

Главы МИД стран БРИКС выразили решительное осуждение терроризма во всех его формах и проявлениях, говорится в заявлении по итогам встречи министров иностранных... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T08:46

2022-09-23T08:46

2022-09-23T08:46

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 сен - РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС выразили решительное осуждение терроризма во всех его формах и проявлениях, говорится в заявлении по итогам встречи министров иностранных дел, прошедшей на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН."Министры выразили решительное осуждение терроризма во всех его формах и проявлениях, когда бы, где бы и кем бы он ни совершался. Они признали угрозу, исходящую от терроризма, экстремизма и радикализации. Они обязались бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях, включая трансграничное передвижение террористов, сети финансирования терроризма и убежища. Они вновь заявили, что терроризм не должен ассоциироваться с какой-либо религией, национальностью, цивилизацией или этнической группой", - отмечается в заявлении.Участники встречи подтвердили приверженность "дальнейшему содействию глобальным усилиям по предотвращению угрозы терроризма и противодействию ей на основе уважения международного права, в частности устава ООН, и прав человека, подчеркнув, что государства несут главную ответственность за борьбу с терроризмом, а ООН продолжает играть центральную роль и координирующую роль в этой области".Главы МИД БРИКС также подчеркнули необходимость "всеобъемлющего и сбалансированного подхода всего международного сообщества к эффективному пресечению террористической деятельности, которая представляет серьезную угрозу, в том числе в условиях современной пандемии"."Они отвергли двойные стандарты в противодействии терроризму и экстремизму, способствующему терроризму. Они призвали к скорейшей доработке и принятию Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме в рамках ООН и к началу многосторонних переговоров по международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма на Конференции по разоружению", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220922/vstrecha-1818814429.html

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в мире, брикс, оон, здоровье - общество