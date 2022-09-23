https://ria.ru/20220923/briks-1818836302.html

Страны БРИКС обязались уважать территориальную целостность всех государств

Страны БРИКС обязались уважать территориальную целостность всех государств - РИА Новости, 23.09.2022

Страны БРИКС обязались уважать территориальную целостность всех государств

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) обязались уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств, подчеркнули свою... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T07:44

2022-09-23T07:44

2022-09-23T13:26

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 сен — РИА Новости. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) обязались уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств, подчеркнули свою приверженность мирному урегулированию разногласий и споров между странами, говорится в заявлении по итогам встречи министров иностранных дел, прошедшей на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН."Министры обязались уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств, подчеркнули свою приверженность мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций и поддержали все усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов", — отмечается в заявлении.Участники встречи "подтвердили свою приверженность коллективным усилиям по мирному урегулированию споров политико-дипломатическими средствами и признали роль СБ ООН как несущего главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности".Министры также "подчеркнули необходимость воздерживаться от любых принудительных мер, не основанных на международном праве и Уставе ООН".

https://ria.ru/20220920/briks-1818188245.html

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россия

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Максим Горбачев

в мире, бразилия, россия, индия, оон, брикс, совет безопасности оон