https://ria.ru/20220923/briks-1818836302.html
Страны БРИКС обязались уважать территориальную целостность всех государств
Страны БРИКС обязались уважать территориальную целостность всех государств - РИА Новости, 23.09.2022
Страны БРИКС обязались уважать территориальную целостность всех государств
Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) обязались уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств, подчеркнули свою... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T07:44
2022-09-23T07:44
2022-09-23T13:26
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 сен — РИА Новости. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) обязались уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств, подчеркнули свою приверженность мирному урегулированию разногласий и споров между странами, говорится в заявлении по итогам встречи министров иностранных дел, прошедшей на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН."Министры обязались уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств, подчеркнули свою приверженность мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций и поддержали все усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов", — отмечается в заявлении.Участники встречи "подтвердили свою приверженность коллективным усилиям по мирному урегулированию споров политико-дипломатическими средствами и признали роль СБ ООН как несущего главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности".Министры также "подчеркнули необходимость воздерживаться от любых принудительных мер, не основанных на международном праве и Уставе ООН".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, бразилия, россия, индия, оон, брикс, совет безопасности оон
В мире, Бразилия, Россия, Индия, ООН, БРИКС, Совет Безопасности ООН
07:44 23.09.2022 (обновлено: 13:26 23.09.2022)
Страны БРИКС обязались уважать территориальную целостность всех государств
Страны БРИКС обязались уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 сен — РИА Новости. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) обязались уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств, подчеркнули свою приверженность мирному урегулированию разногласий и споров между странами, говорится в заявлении по итогам встречи министров иностранных дел, прошедшей на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Министры обязались уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств, подчеркнули свою приверженность мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций и поддержали все усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов", — отмечается в заявлении.
Участники встречи "подтвердили свою приверженность коллективным усилиям по мирному урегулированию споров политико-дипломатическими средствами и признали роль СБ ООН
как несущего главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности".
Министры также "подчеркнули необходимость воздерживаться от любых принудительных мер, не основанных на международном праве и Уставе ООН".