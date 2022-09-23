https://ria.ru/20220923/bpla-1818828991.html
В Пентагоне заявили, что США и Индия будут совместно разрабатывать БПЛА
В Пентагоне заявили, что США и Индия будут совместно разрабатывать БПЛА - РИА Новости, 23.09.2022
В Пентагоне заявили, что США и Индия будут совместно разрабатывать БПЛА
Помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер заявил, что США и Индия будут вместе разрабатывать беспилотники,... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T04:19
2022-09-23T04:19
2022-09-23T04:19
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер заявил, что США и Индия будут вместе разрабатывать беспилотники, передает агентство Франс Пресс.Он отметил, что Индия будет строить летательные аппараты и экспортировать их в другие страны в своем регионе. Отмечается, что страна хочет диверсифицировать свое вооружение, а также развивать оборонную промышленность."Мы хотим поддержать Индию на обоих направлениях и делаем это... С практической точки зрения это означает, что мы собираемся тесно работать с Индией в совместном производстве и совместной разработке средств, которые будут поддерживать собственные цели Индии по модернизации обороны", - цитирует агентство слова Ратнера.Как передает агентство, Ратнер также заявил о возможности разработки беспилотников, запускаемых с самолетов, и систем защиты от БПЛА. Он также отметил, что Пентагон рассматривает в ближайшей и среднесрочной перспективе "возможности совместного производства крупных вооружений", но не уточнил, каких именно.
https://ria.ru/20220907/ssha-1815272014.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, сша, министерство обороны сша
В мире, Индия, США, Министерство обороны США
В Пентагоне заявили, что США и Индия будут совместно разрабатывать БПЛА
Помощник главы Пентагона Ратнер заявил, что США и Индия будут совместно разрабатывать БПЛА
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер заявил, что США и Индия будут вместе разрабатывать беспилотники, передает
агентство Франс Пресс.
Он отметил, что Индия будет строить летательные аппараты и экспортировать их в другие страны в своем регионе. Отмечается, что страна хочет диверсифицировать свое вооружение, а также развивать оборонную промышленность.
"Мы хотим поддержать Индию на обоих направлениях и делаем это... С практической точки зрения это означает, что мы собираемся тесно работать с Индией в совместном производстве и совместной разработке средств, которые будут поддерживать собственные цели Индии по модернизации обороны", - цитирует агентство слова Ратнера.
Как передает агентство, Ратнер также заявил о возможности разработки беспилотников, запускаемых с самолетов, и систем защиты от БПЛА. Он также отметил, что Пентагон рассматривает в ближайшей и среднесрочной перспективе "возможности совместного производства крупных вооружений", но не уточнил, каких именно.