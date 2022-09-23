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В Пентагоне заявили, что США и Индия будут совместно разрабатывать БПЛА

В Пентагоне заявили, что США и Индия будут совместно разрабатывать БПЛА - РИА Новости, 23.09.2022

В Пентагоне заявили, что США и Индия будут совместно разрабатывать БПЛА

Помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер заявил, что США и Индия будут вместе разрабатывать беспилотники,... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T04:19

2022-09-23T04:19

2022-09-23T04:19

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер заявил, что США и Индия будут вместе разрабатывать беспилотники, передает агентство Франс Пресс.Он отметил, что Индия будет строить летательные аппараты и экспортировать их в другие страны в своем регионе. Отмечается, что страна хочет диверсифицировать свое вооружение, а также развивать оборонную промышленность."Мы хотим поддержать Индию на обоих направлениях и делаем это... С практической точки зрения это означает, что мы собираемся тесно работать с Индией в совместном производстве и совместной разработке средств, которые будут поддерживать собственные цели Индии по модернизации обороны", - цитирует агентство слова Ратнера.Как передает агентство, Ратнер также заявил о возможности разработки беспилотников, запускаемых с самолетов, и систем защиты от БПЛА. Он также отметил, что Пентагон рассматривает в ближайшей и среднесрочной перспективе "возможности совместного производства крупных вооружений", но не уточнил, каких именно.

https://ria.ru/20220907/ssha-1815272014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, индия, сша, министерство обороны сша