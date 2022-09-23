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ВКС поразили позиции украинских нацбатов "Днепр", "Скиф" и "Гепард" - РИА Новости, 23.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/boeviki-1818922365.html
ВКС поразили позиции украинских нацбатов "Днепр", "Скиф" и "Гепард"
ВКС поразили позиции украинских нацбатов "Днепр", "Скиф" и "Гепард" - РИА Новости, 23.09.2022
ВКС поразили позиции украинских нацбатов "Днепр", "Скиф" и "Гепард"
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в Запорожье нанесли удары высокоточным оружием по боевикам националистических формирований Украины "Чайка", "Днепр", "Скиф" и РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:36
2022-09-23T17:49
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
запорожская область
запорожье
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в Запорожье нанесли удары высокоточным оружием по боевикам националистических формирований Украины "Чайка", "Днепр", "Скиф" и "Гепард", уничтожено более 190 националистов, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России в районе города Запорожье нанесены удары по позициям тактической группы "Чайка", а также пунктам временной дислокации националистических батальонов "Скиф", "Днепр" и "Гепард". Ликвидировано свыше 190 боевиков и 12 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220923/pvo-1818920111.html
запорожская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, запорожская область, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Запорожье
13:36 23.09.2022 (обновлено: 17:49 23.09.2022)
 
ВКС поразили позиции украинских нацбатов "Днепр", "Скиф" и "Гепард"

ВКС поразили позиции нацбатов "Днепр", "Скиф" и "Гепард", уничтожив более 190 боевиков

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в Запорожье нанесли удары высокоточным оружием по боевикам националистических формирований Украины "Чайка", "Днепр", "Скиф" и "Гепард", уничтожено более 190 националистов, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Высокоточным оружием ВКС России в районе города Запорожье нанесены удары по позициям тактической группы "Чайка", а также пунктам временной дислокации националистических батальонов "Скиф", "Днепр" и "Гепард". Ликвидировано свыше 190 боевиков и 12 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
13:28Специальная военная операция на Украине
Силы ПВО уничтожили 42 снаряда HIMARS и "Ольха" в Херсонской области
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьЗапорожье
 
 
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