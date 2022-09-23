https://ria.ru/20220923/boeviki-1818922365.html
ВКС поразили позиции украинских нацбатов "Днепр", "Скиф" и "Гепард"
ВКС поразили позиции украинских нацбатов "Днепр", "Скиф" и "Гепард" - РИА Новости, 23.09.2022
ВКС поразили позиции украинских нацбатов "Днепр", "Скиф" и "Гепард"
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в Запорожье нанесли удары высокоточным оружием по боевикам националистических формирований Украины "Чайка", "Днепр", "Скиф" и РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:36
2022-09-23T13:36
2022-09-23T17:49
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
запорожская область
запорожье
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в Запорожье нанесли удары высокоточным оружием по боевикам националистических формирований Украины "Чайка", "Днепр", "Скиф" и "Гепард", уничтожено более 190 националистов, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России в районе города Запорожье нанесены удары по позициям тактической группы "Чайка", а также пунктам временной дислокации националистических батальонов "Скиф", "Днепр" и "Гепард". Ликвидировано свыше 190 боевиков и 12 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, запорожская область, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Запорожье
13:36 23.09.2022 (обновлено: 17:49 23.09.2022)
ВКС поразили позиции украинских нацбатов "Днепр", "Скиф" и "Гепард"
ВКС поразили позиции нацбатов "Днепр", "Скиф" и "Гепард", уничтожив более 190 боевиков