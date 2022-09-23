https://ria.ru/20220923/boeviki-1818922365.html

ВКС поразили позиции украинских нацбатов "Днепр", "Скиф" и "Гепард"

ВКС поразили позиции украинских нацбатов "Днепр", "Скиф" и "Гепард" - РИА Новости, 23.09.2022

ВКС поразили позиции украинских нацбатов "Днепр", "Скиф" и "Гепард"

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в Запорожье нанесли удары высокоточным оружием по боевикам националистических формирований Украины "Чайка", "Днепр", "Скиф" и РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:36

2022-09-23T13:36

2022-09-23T17:49

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

запорожская область

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в Запорожье нанесли удары высокоточным оружием по боевикам националистических формирований Украины "Чайка", "Днепр", "Скиф" и "Гепард", уничтожено более 190 националистов, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России в районе города Запорожье нанесены удары по позициям тактической группы "Чайка", а также пунктам временной дислокации националистических батальонов "Скиф", "Днепр" и "Гепард". Ликвидировано свыше 190 боевиков и 12 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220923/pvo-1818920111.html

запорожская область

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Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, запорожская область, запорожье