Рейтинг@Mail.ru
"Язык фашизма". В Германии ужаснулись заявлению Бербок об Украине - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220923/berbok-1818933357.html
"Язык фашизма". В Германии ужаснулись заявлению Бербок об Украине
"Язык фашизма". В Германии ужаснулись заявлению Бербок об Украине - РИА Новости, 23.09.2022
"Язык фашизма". В Германии ужаснулись заявлению Бербок об Украине
Слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что поставки оружия на Украину спасают жизни, можно назвать "языком фашизма", пишет журналист... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:11
2022-09-23T15:48
в мире
анналена бербок
украина
олаф шольц
нато
германия
мид германии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788645032_0:387:2625:1864_1920x0_80_0_0_3210015dac7a0bda99538f9733895c56.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что поставки оружия на Украину спасают жизни, можно назвать "языком фашизма", пишет журналист Арнольд Шельцель в статье для Junge Welt. "Из-за поставок оружия Украине погибают люди на Донбассе, но Бербок сформулировала свой посыл: человеческие жизни на другой стороне не в счет", — говорится в публикации.При этом автор отмечает, что из высказываний Бербок и канцлера Олафа Шольца о военной помощи Киеву следует, что они не хотят переговоров или хотя бы минимального соблюдения интересов России. "Пока царит такая атмосфера, в этом конфликте возможно все. НАТО 30 лет работало над тем, чтобы окружить Россию наступательными вооружениями", — заключил Шельцель. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220917/sholts-1817554198.html
https://ria.ru/20220922/ukraina-1818775489.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788645032_0:196:2470:2048_1920x0_80_0_0_d63ab31a33293ded600e40f9e48d6b50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анналена бербок, украина, олаф шольц, нато, германия, мид германии
В мире, Анналена Бербок, Украина, Олаф Шольц, НАТО, Германия, МИД Германии
14:11 23.09.2022 (обновлено: 15:48 23.09.2022)
 
"Язык фашизма". В Германии ужаснулись заявлению Бербок об Украине

JW: заявление Бербок о поставках оружия Украине можно сравнить с "языком фашизма"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что поставки оружия на Украину спасают жизни, можно назвать "языком фашизма", пишет журналист Арнольд Шельцель в статье для Junge Welt.
"Из-за поставок оружия Украине погибают люди на Донбассе, но Бербок сформулировала свой посыл: человеческие жизни на другой стороне не в счет", — говорится в публикации.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 16:46
Шольц объяснил, чего Германия хочет избежать в ситуации вокруг Украины
При этом автор отмечает, что из высказываний Бербок и канцлера Олафа Шольца о военной помощи Киеву следует, что они не хотят переговоров или хотя бы минимального соблюдения интересов России.
"Пока царит такая атмосфера, в этом конфликте возможно все. НАТО 30 лет работало над тем, чтобы окружить Россию наступательными вооружениями", — заключил Шельцель.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 18:58Специальная военная операция на Украине
Лавров обвинил Германию, Францию и США в безнаказанном поведении Украины
 
В миреАнналена БербокУкраинаОлаф ШольцНАТОГерманияМИД Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала