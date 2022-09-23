https://ria.ru/20220923/berbok-1818933357.html

"Язык фашизма". В Германии ужаснулись заявлению Бербок об Украине

"Язык фашизма". В Германии ужаснулись заявлению Бербок об Украине - РИА Новости, 23.09.2022

"Язык фашизма". В Германии ужаснулись заявлению Бербок об Украине

Слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что поставки оружия на Украину спасают жизни, можно назвать "языком фашизма", пишет журналист... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:11

2022-09-23T14:11

2022-09-23T15:48

в мире

анналена бербок

украина

олаф шольц

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германия

мид германии

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что поставки оружия на Украину спасают жизни, можно назвать "языком фашизма", пишет журналист Арнольд Шельцель в статье для Junge Welt. "Из-за поставок оружия Украине погибают люди на Донбассе, но Бербок сформулировала свой посыл: человеческие жизни на другой стороне не в счет", — говорится в публикации.При этом автор отмечает, что из высказываний Бербок и канцлера Олафа Шольца о военной помощи Киеву следует, что они не хотят переговоров или хотя бы минимального соблюдения интересов России. "Пока царит такая атмосфера, в этом конфликте возможно все. НАТО 30 лет работало над тем, чтобы окружить Россию наступательными вооружениями", — заключил Шельцель. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220917/sholts-1817554198.html

https://ria.ru/20220922/ukraina-1818775489.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, анналена бербок, украина, олаф шольц, нато, германия, мид германии