14:11 23.09.2022 (обновлено: 15:48 23.09.2022)
"Язык фашизма". В Германии ужаснулись заявлению Бербок об Украине
JW: заявление Бербок о поставках оружия Украине можно сравнить с "языком фашизма"
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что поставки оружия на Украину спасают жизни, можно назвать "языком фашизма", пишет журналист Арнольд Шельцель в статье для Junge Welt.
"Из-за поставок оружия Украине погибают люди на Донбассе, но Бербок сформулировала свой посыл: человеческие жизни на другой стороне не в счет", — говорится в публикации.
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При этом автор отмечает, что из высказываний Бербок и канцлера Олафа Шольца о военной помощи Киеву следует, что они не хотят переговоров или хотя бы минимального соблюдения интересов России.
"Пока царит такая атмосфера, в этом конфликте возможно все. НАТО 30 лет работало над тем, чтобы окружить Россию наступательными вооружениями", — заключил Шельцель.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.