Рейтинг@Mail.ru
Аэропорты Белгорода и Старого Оскола получили налоговые льготы - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20220923/belgorod-1818903883.html
Аэропорты Белгорода и Старого Оскола получили налоговые льготы
Аэропорты Белгорода и Старого Оскола получили налоговые льготы - РИА Новости, 23.09.2022
Аэропорты Белгорода и Старого Оскола получили налоговые льготы
Депутаты Белгородской областной думы ввели нулевую ставку налога на имущество для аэродромной инфраструктуры аэропортов Белгорода и Старого Оскола, сообщает... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:37
2022-09-23T12:37
белгородская область
экономика
белгород
белгородская область
белгородская областная дума
старый оскол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153345/80/1533458013_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_266c18770071101eb83cf49c7efe9a92.jpg
БЕЛГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной думы ввели нулевую ставку налога на имущество для аэродромной инфраструктуры аэропортов Белгорода и Старого Оскола, сообщает заксобрание.В четверг на заседании областной думы депутаты приняли закон "О внесении изменения в статью 2 закона Белгородской области "О налоге на имущество организаций". Он вступит в силу со дня официального опубликования.Как отметил министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко, нулевая ставка налога на имущество организаций устанавливается в отношении объектов аэродромной инфраструктуры гражданской авиации.По словам Евтушенко, введение нулевой ставки налога создаст условия для передачи инфраструктуры аэропортов в федеральную собственность. Это позволит в дальнейшем их модернизировать в рамках федеральных программ.Сейчас нулевая ставка налога на имущество в регионе действует, в частности, для юрлиц – управляющих компаний и резидентов индустриальных (промышленных) парков на протяжении пяти лет, объектов газораспределительных сетей в рамках областной программы газификации ЖКХ, введенных в эксплуатацию в целях догазификации населённых пунктов.
https://ria.ru/20220923/belgorod-1818903401.html
белгород
белгородская область
старый оскол
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153345/80/1533458013_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_174cce97d16bfd44d398bbf3ea8045db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, белгород, белгородская область, белгородская областная дума, старый оскол
Белгородская область, Экономика, Белгород, Белгородская область, Белгородская областная Дума, Старый Оскол
12:37 23.09.2022
 
Аэропорты Белгорода и Старого Оскола получили налоговые льготы

Белгородская облдума ввела налоговые льготы для аэропортов Белгорода и Старого Оскола

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в медиабанкВид на Международный аэропорт Белгород в Белгородской области
Вид на Международный аэропорт Белгород в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Вид на Международный аэропорт Белгород в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной думы ввели нулевую ставку налога на имущество для аэродромной инфраструктуры аэропортов Белгорода и Старого Оскола, сообщает заксобрание.
В четверг на заседании областной думы депутаты приняли закон "О внесении изменения в статью 2 закона Белгородской области "О налоге на имущество организаций". Он вступит в силу со дня официального опубликования.
Как отметил министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко, нулевая ставка налога на имущество организаций устанавливается в отношении объектов аэродромной инфраструктуры гражданской авиации.
"Льготы распространятся на аэропорты Белгорода и Старого Оскола: их взлётно-посадочные полосы, рулёжные дорожки, места стоянки воздушных судов, перроны, ограждение лётного поля, системы светосигнального оборудования, здания и сооружения", - сообщает областная дума.
По словам Евтушенко, введение нулевой ставки налога создаст условия для передачи инфраструктуры аэропортов в федеральную собственность. Это позволит в дальнейшем их модернизировать в рамках федеральных программ.
Сейчас нулевая ставка налога на имущество в регионе действует, в частности, для юрлиц – управляющих компаний и резидентов индустриальных (промышленных) парков на протяжении пяти лет, объектов газораспределительных сетей в рамках областной программы газификации ЖКХ, введенных в эксплуатацию в целях догазификации населённых пунктов.
Белгород - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
12:36Белгородская область
В Белгородской облдуме назвали приоритеты осенней работы заксобрания
 
Белгородская областьЭкономикаБелгородБелгородская областьБелгородская областная ДумаСтарый Оскол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала