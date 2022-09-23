https://ria.ru/20220923/belgorod-1818903883.html
Аэропорты Белгорода и Старого Оскола получили налоговые льготы
Аэропорты Белгорода и Старого Оскола получили налоговые льготы - РИА Новости, 23.09.2022
Аэропорты Белгорода и Старого Оскола получили налоговые льготы
Депутаты Белгородской областной думы ввели нулевую ставку налога на имущество для аэродромной инфраструктуры аэропортов Белгорода и Старого Оскола, сообщает... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:37
2022-09-23T12:37
2022-09-23T12:37
белгородская область
экономика
белгород
белгородская область
белгородская областная дума
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БЕЛГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной думы ввели нулевую ставку налога на имущество для аэродромной инфраструктуры аэропортов Белгорода и Старого Оскола, сообщает заксобрание.В четверг на заседании областной думы депутаты приняли закон "О внесении изменения в статью 2 закона Белгородской области "О налоге на имущество организаций". Он вступит в силу со дня официального опубликования.Как отметил министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко, нулевая ставка налога на имущество организаций устанавливается в отношении объектов аэродромной инфраструктуры гражданской авиации.По словам Евтушенко, введение нулевой ставки налога создаст условия для передачи инфраструктуры аэропортов в федеральную собственность. Это позволит в дальнейшем их модернизировать в рамках федеральных программ.Сейчас нулевая ставка налога на имущество в регионе действует, в частности, для юрлиц – управляющих компаний и резидентов индустриальных (промышленных) парков на протяжении пяти лет, объектов газораспределительных сетей в рамках областной программы газификации ЖКХ, введенных в эксплуатацию в целях догазификации населённых пунктов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, белгород, белгородская область, белгородская областная дума, старый оскол
Белгородская область, Экономика, Белгород, Белгородская область, Белгородская областная Дума, Старый Оскол
Аэропорты Белгорода и Старого Оскола получили налоговые льготы
Белгородская облдума ввела налоговые льготы для аэропортов Белгорода и Старого Оскола
БЕЛГОРОД, 23 сен - РИА Новости.
Депутаты Белгородской областной думы ввели нулевую ставку налога на имущество для аэродромной инфраструктуры аэропортов Белгорода и Старого Оскола, сообщает
заксобрание.
В четверг на заседании областной думы депутаты приняли закон "О внесении изменения в статью 2 закона Белгородской области
"О налоге на имущество организаций". Он вступит в силу со дня официального опубликования.
Как отметил министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко, нулевая ставка налога на имущество организаций устанавливается в отношении объектов аэродромной инфраструктуры гражданской авиации.
"Льготы распространятся на аэропорты Белгорода и Старого Оскола: их взлётно-посадочные полосы, рулёжные дорожки, места стоянки воздушных судов, перроны, ограждение лётного поля, системы светосигнального оборудования, здания и сооружения", - сообщает областная дума.
По словам Евтушенко, введение нулевой ставки налога создаст условия для передачи инфраструктуры аэропортов в федеральную собственность. Это позволит в дальнейшем их модернизировать в рамках федеральных программ.
Сейчас нулевая ставка налога на имущество в регионе действует, в частности, для юрлиц – управляющих компаний и резидентов индустриальных (промышленных) парков на протяжении пяти лет, объектов газораспределительных сетей в рамках областной программы газификации ЖКХ, введенных в эксплуатацию в целях догазификации населённых пунктов.