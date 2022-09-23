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В Белгородской облдуме назвали приоритеты осенней работы заксобрания - РИА Новости, 23.09.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20220923/belgorod-1818903401.html
В Белгородской облдуме назвали приоритеты осенней работы заксобрания
В Белгородской облдуме назвали приоритеты осенней работы заксобрания - РИА Новости, 23.09.2022
В Белгородской облдуме назвали приоритеты осенней работы заксобрания
Обеспечение социальной стабильности жителей Белгородской области является приоритетом в работе депутатов областной думы, сообщил журналистам по итогам... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:36
2022-09-23T12:37
белгородская область
общество
белгородская областная дума
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Обеспечение социальной стабильности жителей Белгородской области является приоритетом в работе депутатов областной думы, сообщил журналистам по итогам очередного заседания заксобрания председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.Клепиков обозначил приоритетные направления дальнейшей законодательной работы областной думы.По его словам, одним из ключевых вопросов повестки этой осени станет проект бюджета области на следующий год и плановый период 2024 и 2025 годов. Уже в ближайшее время в работу над проектом главного финансового документа включатся все думские комитеты совместно с региональными министерствами."Безусловно, с учетом всех факторов, которые сегодня влияют на экономику, вопрос бюджетного обеспечения является очень важным. Мы будем очень скрупулезно подходить к его рассмотрению, к рассмотрению тех программ, которые финансируются из бюджета для того, чтобы эффективно использовать средства на благо белгородцев", - отметил Клепиков.Председатель областной думы добавил, что все социальные обязательства должны быть исполнены, в общественный контроль за реализацией программ включатся депутаты облдумы.Также Клепиков выделил ряд социально значимых законопроектов, над которыми депутатский корпус будет работать в рамках осенней сессии. Среди них – вопрос о предоставлении бесплатных земельных участков семьям погибших военнослужащих и внесение изменений в закон области о денежной выплате супружеским парам в связи с юбилеями их совместной жизни.Председатель заксобрания региона отметил, что поощрение за крепкий брак к золотой, бриллиантовой и благодатной свадьбам должны получать гораздо больше жителей региона. В перспективе также планируется и разработка законопроекта о господдержке социально ориентированных некоммерческих организаций области.Особое внимание, по словам спикера думы, традиционно будет уделено парламентскому контролю и мониторингу правоприменения действующего законодательства. "От этого зависит качество принимаемых законов", – подытожил Клепиков.
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общество, белгородская областная дума, белгородская область
Белгородская область, Общество, Белгородская областная Дума, Белгородская область
12:36 23.09.2022 (обновлено: 12:37 23.09.2022)
 
В Белгородской облдуме назвали приоритеты осенней работы заксобрания

Спикер Белгородской облдумы Клепиков рассказал о приоритетах осенней работы заксобрания

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Белгород . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Обеспечение социальной стабильности жителей Белгородской области является приоритетом в работе депутатов областной думы, сообщил журналистам по итогам очередного заседания заксобрания председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.
Клепиков обозначил приоритетные направления дальнейшей законодательной работы областной думы.
"Основная задача депутатов – работать плечом к плечу вместе с губернатором области, исполнительной властью, муниципалитетами и неравнодушными жителями для обеспечения социальной стабильности в регионе. Это приоритет в нашей деятельности", – сказал Клепиков.
По его словам, одним из ключевых вопросов повестки этой осени станет проект бюджета области на следующий год и плановый период 2024 и 2025 годов. Уже в ближайшее время в работу над проектом главного финансового документа включатся все думские комитеты совместно с региональными министерствами.
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"Безусловно, с учетом всех факторов, которые сегодня влияют на экономику, вопрос бюджетного обеспечения является очень важным. Мы будем очень скрупулезно подходить к его рассмотрению, к рассмотрению тех программ, которые финансируются из бюджета для того, чтобы эффективно использовать средства на благо белгородцев", - отметил Клепиков.
Председатель областной думы добавил, что все социальные обязательства должны быть исполнены, в общественный контроль за реализацией программ включатся депутаты облдумы.
Также Клепиков выделил ряд социально значимых законопроектов, над которыми депутатский корпус будет работать в рамках осенней сессии. Среди них – вопрос о предоставлении бесплатных земельных участков семьям погибших военнослужащих и внесение изменений в закон области о денежной выплате супружеским парам в связи с юбилеями их совместной жизни.
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Особое внимание, по словам спикера думы, традиционно будет уделено парламентскому контролю и мониторингу правоприменения действующего законодательства. "От этого зависит качество принимаемых законов", – подытожил Клепиков.
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