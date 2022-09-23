https://ria.ru/20220923/baza-1819015590.html

В Москве задержали журналистку издания Baza

В Москве задержали журналистку издания Baza - РИА Новости, 23.09.2022

В Москве задержали журналистку издания Baza

Издание Baza сообщила о задержании своей журналистки Ксении Хабибулиной во время съемок у военкомата в Москве. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:33

2022-09-23T17:33

2022-09-23T17:33

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Издание Baza сообщила о задержании своей журналистки Ксении Хабибулиной во время съемок у военкомата в Москве."Корреспондентка Ксения Хабибулина опрашивала молодых людей, которые пришли по повесткам в Кунцевский военкомат. Через некоторое время к ней подошли сотрудники полиции, чтобы "подтвердить личность". Ксения показала им редакционное задание и паспорт, однако её всё равно увезли в отдел", - говорится в Telegram-канале издания.

https://ria.ru/20220923/doxa-1818865962.html

москва

россия

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия