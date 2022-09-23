12:46 23.09.2022 (обновлено: 13:30 23.09.2022)
Поведение Байдена напугало британцев
Читатели Daily Mail высмеяли поведение президента США Байдена на конференции в Нью-Йорке
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают неловкую ситуацию, в которую попал президент США Джо Байден, покидая сцену после выступления на конференции The Global Fund в Нью-Йорке.
"Он слишком стар для этой работы", — написал один из комментаторов.
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"Байден явно нездоров и не должен занимать должность президента США", — поддержал другой.
"Напрашивается вопрос — <...> кто на самом деле управляет США", — заявил третий.
"Напрашивается вопрос — <...> кто на самом деле управляет США", — заявил третий.
"Какой из него президент? Если он не может уйти со сцены, то как, по его мнению, он способен управлять США?" — возмутился пользователь.
"Будет только хуже. Такое ощущение, что он находится на первой или второй стадии деменции", — заключили читатели.
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На конференции The Global Fund, проходившей в Нью-Йорке, Байден не смог спуститься со сцены. Он отошел от трибуны и с потерянным видом стал жестикулировать. Ведущий обратился к президенту с благодарственной речью, что ненадолго привлекло его внимание, но через несколько секунд он отвернулся и сделал еще несколько шагов к краю сцены.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей. Так, он называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал названия государств, оступался при посадке в самолет и попадал в другие конфузные ситуации.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей. Так, он называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал названия государств, оступался при посадке в самолет и попадал в другие конфузные ситуации.