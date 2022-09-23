https://ria.ru/20220923/bayden-1818906530.html

Поведение Байдена напугало британцев

Поведение Байдена напугало британцев - РИА Новости, 23.09.2022

Поведение Байдена напугало британцев

Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают неловкую ситуацию, в которую попал президент США Джо Байден, покидая сцену после выступления на... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T12:46

2022-09-23T12:46

2022-09-23T13:30

в мире

джо байден

сша

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают неловкую ситуацию, в которую попал президент США Джо Байден, покидая сцену после выступления на конференции The Global Fund в Нью-Йорке. "Он слишком стар для этой работы", — написал один из комментаторов. "Байден явно нездоров и не должен занимать должность президента США", — поддержал другой. "Напрашивается вопрос — <...> кто на самом деле управляет США", — заявил третий. "Какой из него президент? Если он не может уйти со сцены, то как, по его мнению, он способен управлять США?" — возмутился пользователь. "Будет только хуже. Такое ощущение, что он находится на первой или второй стадии деменции", — заключили читатели. На конференции The Global Fund, проходившей в Нью-Йорке, Байден не смог спуститься со сцены. Он отошел от трибуны и с потерянным видом стал жестикулировать. Ведущий обратился к президенту с благодарственной речью, что ненадолго привлекло его внимание, но через несколько секунд он отвернулся и сделал еще несколько шагов к краю сцены. Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей. Так, он называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал названия государств, оступался при посадке в самолет и попадал в другие конфузные ситуации.

https://ria.ru/20220918/bayden-1817626591.html

https://ria.ru/20220809/bayden-1808430168.html

https://ria.ru/20220922/bayden-1818749646.html

сша

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, джо байден, сша