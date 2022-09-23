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Южный Буг в Николаеве перегородили баржами, опасаясь российских кораблей - РИА Новости, 23.09.2022
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https://ria.ru/20220923/barzhi-1818828748.html
Южный Буг в Николаеве перегородили баржами, опасаясь российских кораблей
Южный Буг в Николаеве перегородили баржами, опасаясь российских кораблей - РИА Новости, 23.09.2022
Южный Буг в Николаеве перегородили баржами, опасаясь российских кораблей
Украинские войска перегородили реку Южный Буг в Николаеве баржами, опасаясь захода российских военных кораблей, свидетельствуют фотографии, переданные в... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T04:14
2022-09-23T08:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
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ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости. Украинские войска перегородили реку Южный Буг в Николаеве баржами, опасаясь захода российских военных кораблей, свидетельствуют фотографии, переданные в распоряжение РИА Новости жителями Николаева через своего знакомого из Донецка Сергея Лебедева."На этой фотографии мы видим Южный Буг со стороны Каботажного спуска. Справа находится Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ), слева — морской порт. Мы видим, если присмотреться, серию барж, которые установлены украинскими военными с целью, по их мнению, задержать российский флот", — сказал Лебедев. При увеличении отчетливо видны как минимум четыре груженые баржи.Лебедев также продемонстрировал снимки, которые свидетельствуют о том, что украинские войска в Николаеве стали оборудовать оборонительные позиции не просто рядом с многоквартирными домами, а уже непосредственно в самих жилых зданиях.Накануне о сложном положении в Николаеве РИА Новости сообщил активист местного подполья: по его словам, горожане испытывают серьезные проблемы с продовольствием и водой на фоне провала наступления украинских войск на соседнюю Херсонскую область, а больницы переполнены раненными под Херсоном украинскими военными.Ранее о массовом переоснащении гражданских больниц в военные госпитали в Николаеве из-за роста количества раненых украинских военных РИА Новости сообщал мэр подконтрольного России города Снигиревка Николаевской области. По данным Минобороны, большие потери Украины на Николаево-Криворожском направлении привели к острой нехватке койко-мест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях региона.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, освобожденные территории готовятся провести 23-27 сентября референдумы о вхождении в состав России.
https://ria.ru/20220923/nikolaev-1818828181.html
https://ria.ru/20220920/ukraina-1818130614.html
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в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина
04:14 23.09.2022 (обновлено: 08:44 23.09.2022)
 
Южный Буг в Николаеве перегородили баржами, опасаясь российских кораблей

ВСУ перегородили баржами Южный Буг в Николаеве, опасаясь захода российских кораблей

© РИА Новости / Алексей ВовкЧерноморский судостроительный завод в Николаеве
Черноморский судостроительный завод в Николаеве - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Алексей Вовк
Черноморский судостроительный завод в Николаеве. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости. Украинские войска перегородили реку Южный Буг в Николаеве баржами, опасаясь захода российских военных кораблей, свидетельствуют фотографии, переданные в распоряжение РИА Новости жителями Николаева через своего знакомого из Донецка Сергея Лебедева.
"На этой фотографии мы видим Южный Буг со стороны Каботажного спуска. Справа находится Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ), слева — морской порт. Мы видим, если присмотреться, серию барж, которые установлены украинскими военными с целью, по их мнению, задержать российский флот", — сказал Лебедев.
При увеличении отчетливо видны как минимум четыре груженые баржи.
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Лебедев также продемонстрировал снимки, которые свидетельствуют о том, что украинские войска в Николаеве стали оборудовать оборонительные позиции не просто рядом с многоквартирными домами, а уже непосредственно в самих жилых зданиях.
Накануне о сложном положении в Николаеве РИА Новости сообщил активист местного подполья: по его словам, горожане испытывают серьезные проблемы с продовольствием и водой на фоне провала наступления украинских войск на соседнюю Херсонскую область, а больницы переполнены раненными под Херсоном украинскими военными.
Ранее о массовом переоснащении гражданских больниц в военные госпитали в Николаеве из-за роста количества раненых украинских военных РИА Новости сообщал мэр подконтрольного России города Снигиревка Николаевской области. По данным Минобороны, большие потери Украины на Николаево-Криворожском направлении привели к острой нехватке койко-мест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях региона.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, освобожденные территории готовятся провести 23-27 сентября референдумы о вхождении в состав России.
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