07:41 23.09.2022 (обновлено: 07:42 23.09.2022)
Главы МИД Белоруссии и Сербии обсудили ситуацию на Балканах
Глава МИД Белоруссии Макей обсудил с коллегой из Сербии Селаковичем ситуацию на Балканах
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Министры иностранных дел Белоруссии и Сербии Владимир Макей и Никола Селакович в ходе двусторонней встречи в Нью-Йорке в среду обсудили практические вопросы конструктивного двустороннего сотрудничества и ситуацию на Балканах, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
На "полях" 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД Белоруссии провел ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.
"На встрече Владимира Макея с главой МИД Сербии обсуждены практические вопросы конструктивного двустороннего сотрудничества, ситуация на Балканах. Констатировано традиционное совпадение точек зрения по широкому кругу вопросов, потенциал для наращивания взаимодействия", - говорится в сообщении.
В этот же день состоялось общение главы белорусского МИД с министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредериком Шавой. Стороны отметили серьёзный потенциал для реализации совместных проектов в сфере энергетики, транспорта, строительства и сельского хозяйства, а также согласились расширять договорно-правовую базу.
Макей провел в Нью-Йорке встречу и со своим венесуэльским коллегой Карлосом Фариа. "Обсуждены перспективы сотрудничества в области жилищного строительства, машиностроения, сельского хозяйства и нефтехимии, а также расширение взаимодействия в области авиаперевозок. Владимир Макей пригласил Карлоса Фариа посетить с визитом Беларусь", - сообщает пресс-служба белорусского МИД.