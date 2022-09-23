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Главы МИД Белоруссии и Сербии обсудили ситуацию на Балканах - РИА Новости, 23.09.2022
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Главы МИД Белоруссии и Сербии обсудили ситуацию на Балканах
Главы МИД Белоруссии и Сербии обсудили ситуацию на Балканах - РИА Новости, 23.09.2022
Главы МИД Белоруссии и Сербии обсудили ситуацию на Балканах
Министры иностранных дел Белоруссии и Сербии Владимир Макей и Никола Селакович в ходе двусторонней встречи в Нью-Йорке в среду обсудили практические вопросы... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T07:41
2022-09-23T07:42
в мире
владимир макей
белоруссия
сербия
оон
мид белоруссии
нью-йорк (город)
владимир макеев
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МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Министры иностранных дел Белоруссии и Сербии Владимир Макей и Никола Селакович в ходе двусторонней встречи в Нью-Йорке в среду обсудили практические вопросы конструктивного двустороннего сотрудничества и ситуацию на Балканах, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.На "полях" 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД Белоруссии провел ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.В этот же день состоялось общение главы белорусского МИД с министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредериком Шавой. Стороны отметили серьёзный потенциал для реализации совместных проектов в сфере энергетики, транспорта, строительства и сельского хозяйства, а также согласились расширять договорно-правовую базу.Макей провел в Нью-Йорке встречу и со своим венесуэльским коллегой Карлосом Фариа. "Обсуждены перспективы сотрудничества в области жилищного строительства, машиностроения, сельского хозяйства и нефтехимии, а также расширение взаимодействия в области авиаперевозок. Владимир Макей пригласил Карлоса Фариа посетить с визитом Беларусь", - сообщает пресс-служба белорусского МИД.
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в мире, владимир макей , белоруссия, сербия, оон, мид белоруссии, нью-йорк (город), владимир макеев, никола селакович
В мире, Владимир Макей , Белоруссия, Сербия, ООН, МИД Белоруссии, Нью-Йорк (город), Владимир Макеев, Никола Селакович
07:41 23.09.2022 (обновлено: 07:42 23.09.2022)
 
Главы МИД Белоруссии и Сербии обсудили ситуацию на Балканах

Глава МИД Белоруссии Макей обсудил с коллегой из Сербии Селаковичем ситуацию на Балканах

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
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МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Министры иностранных дел Белоруссии и Сербии Владимир Макей и Никола Селакович в ходе двусторонней встречи в Нью-Йорке в среду обсудили практические вопросы конструктивного двустороннего сотрудничества и ситуацию на Балканах, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
На "полях" 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД Белоруссии провел ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.
"На встрече Владимира Макея с главой МИД Сербии обсуждены практические вопросы конструктивного двустороннего сотрудничества, ситуация на Балканах. Констатировано традиционное совпадение точек зрения по широкому кругу вопросов, потенциал для наращивания взаимодействия", - говорится в сообщении.
В этот же день состоялось общение главы белорусского МИД с министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредериком Шавой. Стороны отметили серьёзный потенциал для реализации совместных проектов в сфере энергетики, транспорта, строительства и сельского хозяйства, а также согласились расширять договорно-правовую базу.
Макей провел в Нью-Йорке встречу и со своим венесуэльским коллегой Карлосом Фариа. "Обсуждены перспективы сотрудничества в области жилищного строительства, машиностроения, сельского хозяйства и нефтехимии, а также расширение взаимодействия в области авиаперевозок. Владимир Макей пригласил Карлоса Фариа посетить с визитом Беларусь", - сообщает пресс-служба белорусского МИД.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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В миреВладимир МакейБелоруссияСербияООНМИД БелоруссииНью-Йорк (город)Владимир МакеевНикола Селакович
 
 
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