https://ria.ru/20220923/balkany-1818836029.html

Главы МИД Белоруссии и Сербии обсудили ситуацию на Балканах

Главы МИД Белоруссии и Сербии обсудили ситуацию на Балканах - РИА Новости, 23.09.2022

Главы МИД Белоруссии и Сербии обсудили ситуацию на Балканах

Министры иностранных дел Белоруссии и Сербии Владимир Макей и Никола Селакович в ходе двусторонней встречи в Нью-Йорке в среду обсудили практические вопросы... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T07:41

2022-09-23T07:41

2022-09-23T07:42

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МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Министры иностранных дел Белоруссии и Сербии Владимир Макей и Никола Селакович в ходе двусторонней встречи в Нью-Йорке в среду обсудили практические вопросы конструктивного двустороннего сотрудничества и ситуацию на Балканах, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.На "полях" 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД Белоруссии провел ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.В этот же день состоялось общение главы белорусского МИД с министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредериком Шавой. Стороны отметили серьёзный потенциал для реализации совместных проектов в сфере энергетики, транспорта, строительства и сельского хозяйства, а также согласились расширять договорно-правовую базу.Макей провел в Нью-Йорке встречу и со своим венесуэльским коллегой Карлосом Фариа. "Обсуждены перспективы сотрудничества в области жилищного строительства, машиностроения, сельского хозяйства и нефтехимии, а также расширение взаимодействия в области авиаперевозок. Владимир Макей пригласил Карлоса Фариа посетить с визитом Беларусь", - сообщает пресс-служба белорусского МИД.

https://ria.ru/20220922/vuchich-1818810383.html

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Максим Горбачев

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