https://ria.ru/20220923/balet-1818883415.html
В Москве открывается юбилейный Фестиваль балета в Кремле
В Москве открывается юбилейный Фестиваль балета в Кремле - РИА Новости, 23.09.2022
В Москве открывается юбилейный Фестиваль балета в Кремле
Сегодня, 23 сентября, открывается юбилейный Х Фестиваль балета в Кремле, сообщает пресс-служба смотра. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:44
2022-09-23T13:44
2022-09-23T13:44
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Сегодня, 23 сентября, открывается юбилейный Х Фестиваль балета в Кремле, сообщает пресс-служба смотра. Будут представлены "лучшие спектакли" Кремлевского балета — "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Баядерка" и "Лебединое озеро". По традиции, мероприятие будет проходить в Большом зале Кремлевского дворца."Венцом X Фестиваля балета в Кремле станет гала-концерт, где примут участие ведущие солисты главных театров – от Владивостока до Минска", — отметили в пресс-службе. Вечер состоится 27 сентября.В одном гала-концерте представят более 15 фрагментов из балетов "Спящая красавица", "Золотая орда", "Спартак", "Тысяча и одна ночь", "Кармен", "Корсар" и других.Фестиваль продлится до 28 сентября.
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости культуры, кремлевский балет, москва, владивосток, минск, балет, театр
Культура, Новости культуры, Кремлевский балет, Москва, Владивосток, Минск, Балет, Театр
В Москве открывается юбилейный Фестиваль балета в Кремле
Юбилейный Х Фестиваль балета в Кремле открывается в Москве 23 сентября
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Сегодня, 23 сентября, открывается юбилейный Х Фестиваль балета в Кремле, сообщает пресс-служба смотра.
Будут представлены "лучшие спектакли" Кремлевского балета — "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Баядерка" и "Лебединое озеро".
По традиции, мероприятие будет проходить в Большом зале Кремлевского дворца.
"Венцом X Фестиваля балета в Кремле станет гала-концерт, где примут участие ведущие солисты главных театров – от Владивостока до Минска", — отметили в пресс-службе. Вечер состоится 27 сентября.
В одном гала-концерте представят более 15 фрагментов из балетов "Спящая красавица", "Золотая орда", "Спартак", "Тысяча и одна ночь", "Кармен", "Корсар" и других.
Фестиваль продлится до 28 сентября.