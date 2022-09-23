https://ria.ru/20220923/balet-1818883415.html

В Москве открывается юбилейный Фестиваль балета в Кремле

В Москве открывается юбилейный Фестиваль балета в Кремле - РИА Новости, 23.09.2022

В Москве открывается юбилейный Фестиваль балета в Кремле

Сегодня, 23 сентября, открывается юбилейный Х Фестиваль балета в Кремле, сообщает пресс-служба смотра. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:44

2022-09-23T13:44

2022-09-23T13:44

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Сегодня, 23 сентября, открывается юбилейный Х Фестиваль балета в Кремле, сообщает пресс-служба смотра. Будут представлены "лучшие спектакли" Кремлевского балета — "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Баядерка" и "Лебединое озеро". По традиции, мероприятие будет проходить в Большом зале Кремлевского дворца."Венцом X Фестиваля балета в Кремле станет гала-концерт, где примут участие ведущие солисты главных театров – от Владивостока до Минска", — отметили в пресс-службе. Вечер состоится 27 сентября.В одном гала-концерте представят более 15 фрагментов из балетов "Спящая красавица", "Золотая орда", "Спартак", "Тысяча и одна ночь", "Кармен", "Корсар" и других.Фестиваль продлится до 28 сентября.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кремлевский балет, москва, владивосток, минск, балет, театр