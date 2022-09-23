https://ria.ru/20220923/avstriya-1819050586.html
Австрия исчерпала возможности по поддержке беженцев
Австрия исчерпала возможности по поддержке беженцев - РИА Новости, 23.09.2022
Австрия исчерпала возможности по поддержке беженцев
Возможности федерального агентства Австрии по поддержке беженцев (BBU) исчерпаны, пункты первичного приема на фоне притока людей из Украины переполнены, заявил... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T19:14
2022-09-23T19:14
2022-09-23T19:14
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ВЕНА, 23 сен - РИА Новости. Возможности федерального агентства Австрии по поддержке беженцев (BBU) исчерпаны, пункты первичного приема на фоне притока людей из Украины переполнены, заявил в интервью изданию Kleine Zeitung управляющий директор Андреас Ахрайнер."Наши возможности исчерпаны, да. Конечно, мы находимся в процессе поиска альтернативных помещений. Но это не может быть ответом в долгосрочной перспективе", - заявил он, добавив, что вскоре свободных мест в пунктах приема и размещения беженцев просто не останется, потому что "мы достигли предела вместимости наших объектов"."Мне не разрешено пересекать эту границу (заселенности пунктов приема беженцев - ред) только из соображений пожарной и общей безопасности. Конечно, цифры всегда мобильны, и многие (беженцы, прибывшие в Австрию - ред) уезжают в другие страны", - уточнил Ахрайнер.Отвечая на вопрос издания о том, что многие частные лица, предоставившие ранее приют беженцам из Украины, чувствуют себя брошенными государством в связи с ростом цены на электроэнергию, газ, Ахрайнер заявил, что также озабочен данным вопросом."Я вижу здесь вызов. Некоторые субсидии за обеспечение (электроэнергией для населения - ред) уже были увеличены, и теперь мы также работаем над тем, чтобы необходимая информация была доступна просто и централизованно. Но да, если затраты на снабжение значительно вырастут, это придется снова улучшать", - сказал глава агентства, добавив, что партнерские организации в других странах также обращаются к Австрии в связи с тем, что помещения, выделенные там украинским беженцам, не зимостойкие."Движения беженцев всегда приходят волнами. Когда меняются такие условия, как безопасность, снабжение или температура, люди отправляются в путь. Я вижу в этом большой вызов", - добавил он.
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в мире, австрия, украина
Австрия исчерпала возможности по поддержке беженцев
Директор Ахрайнер: возможности агентства Австрии по поддержке беженцев исчерпаны
ВЕНА, 23 сен - РИА Новости.
Возможности федерального агентства Австрии по поддержке беженцев (BBU) исчерпаны, пункты первичного приема на фоне притока людей из Украины переполнены, заявил
в интервью изданию Kleine Zeitung управляющий директор Андреас Ахрайнер.
"Наши возможности исчерпаны, да. Конечно, мы находимся в процессе поиска альтернативных помещений. Но это не может быть ответом в долгосрочной перспективе", - заявил он, добавив, что вскоре свободных мест в пунктах приема и размещения беженцев просто не останется, потому что "мы достигли предела вместимости наших объектов".
"Мне не разрешено пересекать эту границу (заселенности пунктов приема беженцев - ред) только из соображений пожарной и общей безопасности. Конечно, цифры всегда мобильны, и многие (беженцы, прибывшие в Австрию - ред) уезжают в другие страны", - уточнил Ахрайнер.
Отвечая на вопрос издания о том, что многие частные лица, предоставившие ранее приют беженцам из Украины, чувствуют себя брошенными государством в связи с ростом цены на электроэнергию, газ, Ахрайнер заявил, что также озабочен данным вопросом.
"Я вижу здесь вызов. Некоторые субсидии за обеспечение (электроэнергией для населения - ред) уже были увеличены, и теперь мы также работаем над тем, чтобы необходимая информация была доступна просто и централизованно. Но да, если затраты на снабжение значительно вырастут, это придется снова улучшать", - сказал глава агентства, добавив, что партнерские организации в других странах также обращаются к Австрии в связи с тем, что помещения, выделенные там украинским беженцам, не зимостойкие.
"Движения беженцев всегда приходят волнами. Когда меняются такие условия, как безопасность, снабжение или температура, люди отправляются в путь. Я вижу в этом большой вызов", - добавил он.