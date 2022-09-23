https://ria.ru/20220923/aviatsiya-1818922686.html
Российская авиация сбила два украинских Су-25 и один МиГ-29
Российская авиация сбила два украинских Су-25 и один МиГ-29 - РИА Новости, 23.09.2022
Российская авиация сбила два украинских Су-25 и один МиГ-29
Российская истребительная авиация за сутки сбила еще три украинских военных борта: два Су-25 и один МиГ-29, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:36
2022-09-23T13:36
2022-09-23T13:36
специальная военная операция на украине
николаевская область
донецкая народная республика
россия
су-25
миг-29
безопасность
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российская истребительная авиация за сутки сбила еще три украинских военных борта: два Су-25 и один МиГ-29, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбит в воздухе один украинский истребитель МиГ-29 в районе населенного пункта Новоселовка Николаевской области, а также два Су-25 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Веселое Херсонской области и Камышевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220920/spetsoperatsiya-1818128180.html
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николаевская область, донецкая народная республика, россия, су-25, миг-29, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Донецкая Народная Республика, Россия, Су-25, МиГ-29, Безопасность
Российская авиация сбила два украинских Су-25 и один МиГ-29
Минобороны: российская авиация за сутки сбила два Су-25 и один МиГ-29 ВВС Украины