https://ria.ru/20220923/aviatsiya-1818922686.html

Российская авиация сбила два украинских Су-25 и один МиГ-29

Российская авиация сбила два украинских Су-25 и один МиГ-29 - РИА Новости, 23.09.2022

Российская авиация сбила два украинских Су-25 и один МиГ-29

Российская истребительная авиация за сутки сбила еще три украинских военных борта: два Су-25 и один МиГ-29, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:36

2022-09-23T13:36

2022-09-23T13:36

специальная военная операция на украине

николаевская область

донецкая народная республика

россия

су-25

миг-29

безопасность

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российская истребительная авиация за сутки сбила еще три украинских военных борта: два Су-25 и один МиГ-29, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбит в воздухе один украинский истребитель МиГ-29 в районе населенного пункта Новоселовка Николаевской области, а также два Су-25 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Веселое Херсонской области и Камышевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220920/spetsoperatsiya-1818128180.html

николаевская область

донецкая народная республика

россия

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николаевская область, донецкая народная республика, россия, су-25, миг-29, безопасность