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В Запорожской области не будут призывать в армию в переходный период - РИА Новости, 23.09.2022
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В Запорожской области не будут призывать в армию в переходный период
В Запорожской области не будут призывать в армию в переходный период - РИА Новости, 23.09.2022
В Запорожской области не будут призывать в армию в переходный период
Призыва в армию и мобилизации в переходный период в Запорожской области не будет, сообщил журналистам глава администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:01
2022-09-23T14:18
запорожская область
евгений балицкий
в мире
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Призыва в армию и мобилизации в переходный период в Запорожской области не будет, сообщил журналистам глава администрации региона Евгений Балицкий."В ближайшие несколько лет, пока будет переходный этап, у нас призывов не будет. Вообще не будет призывов никаких. Только добровольцы", - сказал Балицкий.По словам главы администрации, у него есть соответствующая договоренность с РФ.
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запорожская область
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запорожская область, евгений балицкий, в мире, россия
Запорожская область, Евгений Балицкий, В мире, Россия
14:01 23.09.2022 (обновлено: 14:18 23.09.2022)
 
В Запорожской области не будут призывать в армию в переходный период

Балицкий заявил, что в Запорожской области не будут призывать в армию в переходный период

© РИА Новости / Перейти в медиабанкГлава администрации Запорожской области Евгений Балицкий
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Призыва в армию и мобилизации в переходный период в Запорожской области не будет, сообщил журналистам глава администрации региона Евгений Балицкий.
"В ближайшие несколько лет, пока будет переходный этап, у нас призывов не будет. Вообще не будет призывов никаких. Только добровольцы", - сказал Балицкий.
По словам главы администрации, у него есть соответствующая договоренность с РФ.
Сотрудник Росгвардии в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
13:59Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области обнаружили группу украинских диверсантов
 
Запорожская областьЕвгений БалицкийВ миреРоссия
 
 
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