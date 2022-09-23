https://ria.ru/20220923/armiyu-1818930120.html
В Запорожской области не будут призывать в армию в переходный период
В Запорожской области не будут призывать в армию в переходный период - РИА Новости, 23.09.2022
В Запорожской области не будут призывать в армию в переходный период
Призыва в армию и мобилизации в переходный период в Запорожской области не будет, сообщил журналистам глава администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:01
2022-09-23T14:01
2022-09-23T14:18
запорожская область
евгений балицкий
в мире
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Призыва в армию и мобилизации в переходный период в Запорожской области не будет, сообщил журналистам глава администрации региона Евгений Балицкий."В ближайшие несколько лет, пока будет переходный этап, у нас призывов не будет. Вообще не будет призывов никаких. Только добровольцы", - сказал Балицкий.По словам главы администрации, у него есть соответствующая договоренность с РФ.
https://ria.ru/20220923/diversanty-1818929462.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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запорожская область, евгений балицкий, в мире, россия
Запорожская область, Евгений Балицкий, В мире, Россия
14:01 23.09.2022 (обновлено: 14:18 23.09.2022)
В Запорожской области не будут призывать в армию в переходный период
Балицкий заявил, что в Запорожской области не будут призывать в армию в переходный период