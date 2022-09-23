https://ria.ru/20220923/armiyu-1818930120.html

В Запорожской области не будут призывать в армию в переходный период

В Запорожской области не будут призывать в армию в переходный период - РИА Новости, 23.09.2022

В Запорожской области не будут призывать в армию в переходный период

Призыва в армию и мобилизации в переходный период в Запорожской области не будет, сообщил журналистам глава администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:01

2022-09-23T14:01

2022-09-23T14:18

запорожская область

евгений балицкий

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818505324_0:88:2907:1723_1920x0_80_0_0_ae135c741a18efbf0c8ba19f9428a456.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Призыва в армию и мобилизации в переходный период в Запорожской области не будет, сообщил журналистам глава администрации региона Евгений Балицкий."В ближайшие несколько лет, пока будет переходный этап, у нас призывов не будет. Вообще не будет призывов никаких. Только добровольцы", - сказал Балицкий.По словам главы администрации, у него есть соответствующая договоренность с РФ.

https://ria.ru/20220923/diversanty-1818929462.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, евгений балицкий, в мире, россия