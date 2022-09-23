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В Армении отвергли обвинение Азербайджана в обстрелах на границе - РИА Новости, 23.09.2022
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В Армении отвергли обвинение Азербайджана в обстрелах на границе
В Армении отвергли обвинение Азербайджана в обстрелах на границе - РИА Новости, 23.09.2022
В Армении отвергли обвинение Азербайджана в обстрелах на границе
Министерство обороны Армении отвергло обвинение Баку об обстреле азербайджанских позиций на границе. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T11:41
2022-09-23T11:48
в мире
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Министерство обороны Армении отвергло обвинение Баку об обстреле азербайджанских позиций на границе."Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение является дезинформацией. Ночью подразделения ВС Армении не открывали огонь по азербайджанским позициям", - написал в соцсетях пресс-секретарь минобороны Арам Торосян.Ранее министерство обороны Азербайджана обвинило армянскую строну в обстреле позиций азербайджанских военных в трех приграничных районах с вечера 22 сентября до утра 23 сентября.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html
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в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Армения, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
11:41 23.09.2022 (обновлено: 11:48 23.09.2022)
 
В Армении отвергли обвинение Азербайджана в обстрелах на границе

Минобороны Армении отвергло обвинение минобороны Азербайджана в обстрелах на границе

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Министерство обороны Армении отвергло обвинение Баку об обстреле азербайджанских позиций на границе.
"Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение является дезинформацией. Ночью подразделения ВС Армении не открывали огонь по азербайджанским позициям", - написал в соцсетях пресс-секретарь минобороны Арам Торосян.
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 08:00
"Решительный ответ". Чем конфликт между Ереваном и Баку угрожает России
Ранее министерство обороны Азербайджана обвинило армянскую строну в обстреле позиций азербайджанских военных в трех приграничных районах с вечера 22 сентября до утра 23 сентября.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлевского дворца - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 12:45
Путин прокомментировал конфликт между Баку и Ереваном
 
В миреАрменияАзербайджанСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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