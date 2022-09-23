11:41 23.09.2022 (обновлено: 11:48 23.09.2022)
В Армении отвергли обвинение Азербайджана в обстрелах на границе
Минобороны Армении отвергло обвинение минобороны Азербайджана в обстрелах на границе
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Министерство обороны Армении отвергло обвинение Баку об обстреле азербайджанских позиций на границе.
"Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение является дезинформацией. Ночью подразделения ВС Армении не открывали огонь по азербайджанским позициям", - написал в соцсетях пресс-секретарь минобороны Арам Торосян.
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Ранее министерство обороны Азербайджана обвинило армянскую строну в обстреле позиций азербайджанских военных в трех приграничных районах с вечера 22 сентября до утра 23 сентября.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
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