Рейтинг@Mail.ru
По требованию России за рубежом арестовали активы на 500 миллионов долларов - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220923/arest-1818840005.html
По требованию России за рубежом арестовали активы на 500 миллионов долларов
По требованию России за рубежом арестовали активы на 500 миллионов долларов - РИА Новости, 23.09.2022
По требованию России за рубежом арестовали активы на 500 миллионов долларов
По требованию российской Генпрокуратуры за рубежом арестованы активы на 500 миллионов долларов, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов на встрече с... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T08:34
2022-09-23T17:22
россия
шос
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595545042_0:41:3015:1737_1920x0_80_0_0_e7a975d8e3f6e9dbad957e5c817fbb3f.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. По требованию российской Генпрокуратуры за рубежом арестованы активы на 500 миллионов долларов, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов на встрече с коллегами из стран ШОС в Астане.Краснов отметил, что сейчас проходит заключительные стадии согласования законопроект, который позволит Генпрокуратуре обращаться в иностранные юрисдикции, чтобы возмещать ущерб, нанесенный государству преступлениями. Уже создана рабочая группа по возвращению активов из-за рубежа, в деятельности которой принимают участие правоохранительные органы и ведомства, управляющие конфискованным имуществом и отвечающие за наполнение конкурсной массы криминально обанкротившихся банков. Это, в частности, Росимущество и Агентство по страхованию вкладов."Говоря непосредственно о восстановительных процедурах, имеющих конечной целью возврат финансовых средств, незаконно выведенных из страны, должен подчеркнуть, что прежде всего это совместная работа прокуратуры, следственных органов, оперативных служб, финансовой разведки, банковского и фискального контроля", — добавил генпрокурор.Тем не менее некоторые страны создают искусственные проблемы, мешающие возврату выведенных из России активов, подчеркнул Краснов. По его словам, это попытки использовать конфискационные механизмы в угоду политической конъюнктуре и в обход процессуальных институтов, а также ограничение участия российских делегатов в работе международных площадок, в том числе в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). По мнению генпрокурора, это подрывает доверие к инициативам об обмене информацией и содействии в возврате активов.
https://ria.ru/20220907/imuschestvo-1815082247.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595545042_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4f35efc77e6a7601f4537115b947a067.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, шос, игорь краснов, генеральная прокуратура рф
Россия, ШОС, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ
08:34 23.09.2022 (обновлено: 17:22 23.09.2022)
 
По требованию России за рубежом арестовали активы на 500 миллионов долларов

Генпрокурор Краснов заявил о попытках стран помешать возврату выведенных из России активов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры России в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. По требованию российской Генпрокуратуры за рубежом арестованы активы на 500 миллионов долларов, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов на встрече с коллегами из стран ШОС в Астане.

"На текущий момент, несмотря на напряженную международную повестку, Генеральной прокуратурой России обеспечивается и контролируется сохранение компетентными органами иностранных государств ареста на более чем 60 объектов недвижимого имущества, а также на финансовые активы в сумме, эквивалентной полмиллиарда долларов", — сказал он.

Краснов отметил, что сейчас проходит заключительные стадии согласования законопроект, который позволит Генпрокуратуре обращаться в иностранные юрисдикции, чтобы возмещать ущерб, нанесенный государству преступлениями. Уже создана рабочая группа по возвращению активов из-за рубежа, в деятельности которой принимают участие правоохранительные органы и ведомства, управляющие конфискованным имуществом и отвечающие за наполнение конкурсной массы криминально обанкротившихся банков. Это, в частности, Росимущество и Агентство по страхованию вкладов.
"Говоря непосредственно о восстановительных процедурах, имеющих конечной целью возврат финансовых средств, незаконно выведенных из страны, должен подчеркнуть, что прежде всего это совместная работа прокуратуры, следственных органов, оперативных служб, финансовой разведки, банковского и фискального контроля", — добавил генпрокурор.
Тем не менее некоторые страны создают искусственные проблемы, мешающие возврату выведенных из России активов, подчеркнул Краснов. По его словам, это попытки использовать конфискационные механизмы в угоду политической конъюнктуре и в обход процессуальных институтов, а также ограничение участия российских делегатов в работе международных площадок, в том числе в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). По мнению генпрокурора, это подрывает доверие к инициативам об обмене информацией и содействии в возврате активов.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 12:07
Путин назвал арест Западом имущества бизнесменов уроком для всех
 
РоссияШОСИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала