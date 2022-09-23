https://ria.ru/20220923/arest-1818840005.html

По требованию России за рубежом арестовали активы на 500 миллионов долларов

По требованию России за рубежом арестовали активы на 500 миллионов долларов - РИА Новости, 23.09.2022

По требованию России за рубежом арестовали активы на 500 миллионов долларов

По требованию российской Генпрокуратуры за рубежом арестованы активы на 500 миллионов долларов, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов на встрече с... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T08:34

2022-09-23T08:34

2022-09-23T17:22

россия

шос

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595545042_0:41:3015:1737_1920x0_80_0_0_e7a975d8e3f6e9dbad957e5c817fbb3f.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. По требованию российской Генпрокуратуры за рубежом арестованы активы на 500 миллионов долларов, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов на встрече с коллегами из стран ШОС в Астане.Краснов отметил, что сейчас проходит заключительные стадии согласования законопроект, который позволит Генпрокуратуре обращаться в иностранные юрисдикции, чтобы возмещать ущерб, нанесенный государству преступлениями. Уже создана рабочая группа по возвращению активов из-за рубежа, в деятельности которой принимают участие правоохранительные органы и ведомства, управляющие конфискованным имуществом и отвечающие за наполнение конкурсной массы криминально обанкротившихся банков. Это, в частности, Росимущество и Агентство по страхованию вкладов."Говоря непосредственно о восстановительных процедурах, имеющих конечной целью возврат финансовых средств, незаконно выведенных из страны, должен подчеркнуть, что прежде всего это совместная работа прокуратуры, следственных органов, оперативных служб, финансовой разведки, банковского и фискального контроля", — добавил генпрокурор.Тем не менее некоторые страны создают искусственные проблемы, мешающие возврату выведенных из России активов, подчеркнул Краснов. По его словам, это попытки использовать конфискационные механизмы в угоду политической конъюнктуре и в обход процессуальных институтов, а также ограничение участия российских делегатов в работе международных площадок, в том числе в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). По мнению генпрокурора, это подрывает доверие к инициативам об обмене информацией и содействии в возврате активов.

https://ria.ru/20220907/imuschestvo-1815082247.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, шос, игорь краснов, генеральная прокуратура рф