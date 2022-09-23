https://ria.ru/20220923/archaeology-1819014832.html

В Праге раскопали загадочный каменный круг старше Стоунхенджа

В Праге раскопали загадочный каменный круг старше Стоунхенджа - РИА Новости, 23.09.2022

В Праге раскопали загадочный каменный круг старше Стоунхенджа

В Праге обнаружили каменный круг. По мнению ученых, он старше Стоунхенджа и пирамид, возведенных порядка 7000 лет назад, пишет Artnet со ссылкой на Radio Prague РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T18:58

2022-09-23T18:58

2022-09-23T18:58

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Праге обнаружили каменный круг. По мнению ученых, он старше Стоунхенджа и пирамид, возведенных порядка 7000 лет назад, пишет Artnet со ссылкой на Radio Prague International и Live Science.С какой целью в древности создавался этот круг, пока неясно.Наткнулись на сооружение еще в 1980-ые годы при прокладке газо- и водопровода на окраине города. Но полностью раскопать его удалось только сейчас. Диаметр круга — 180 футов (приблизительно 55 метров). О его строителях известно мало. Лишь то, что они принадлежали к гончарной культуре, существовавшей 4900-4400 годы до нашей эры. Ученые также нашли остатки деревянного частокола или оборонительной стены, окружавшей строение, фрагменты глиняной посуды, кости животных и каменные орудия.Более точную дату постройки археологи надеются установить при помощи радиоуглеродного датирования.

https://ria.ru/20220913/khakasiya-1816570966.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, прага, археология