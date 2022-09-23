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В Праге раскопали загадочный каменный круг старше Стоунхенджа - РИА Новости, 23.09.2022
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Культура
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В Праге раскопали загадочный каменный круг старше Стоунхенджа
В Праге раскопали загадочный каменный круг старше Стоунхенджа - РИА Новости, 23.09.2022
В Праге раскопали загадочный каменный круг старше Стоунхенджа
В Праге обнаружили каменный круг. По мнению ученых, он старше Стоунхенджа и пирамид, возведенных порядка 7000 лет назад, пишет Artnet со ссылкой на Radio Prague РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T18:58
2022-09-23T18:58
культура
новости культуры
прага
археология
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Праге обнаружили каменный круг. По мнению ученых, он старше Стоунхенджа и пирамид, возведенных порядка 7000 лет назад, пишет Artnet со ссылкой на Radio Prague International и Live Science.С какой целью в древности создавался этот круг, пока неясно.Наткнулись на сооружение еще в 1980-ые годы при прокладке газо- и водопровода на окраине города. Но полностью раскопать его удалось только сейчас. Диаметр круга — 180 футов (приблизительно 55 метров). О его строителях известно мало. Лишь то, что они принадлежали к гончарной культуре, существовавшей 4900-4400 годы до нашей эры. Ученые также нашли остатки деревянного частокола или оборонительной стены, окружавшей строение, фрагменты глиняной посуды, кости животных и каменные орудия.Более точную дату постройки археологи надеются установить при помощи радиоуглеродного датирования.
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новости культуры, прага, археология
Культура, Новости культуры, Прага, Археология
18:58 23.09.2022
 
В Праге раскопали загадочный каменный круг старше Стоунхенджа

В Праге раскопали загадочный каменный круг старше Стоунхенджа и пирамид

© Фото : Institute of Archaeology of the Czech Academy of SciencesОстатки круглых построек каменного века в Праге, найденные во время раскопок
Остатки круглых построек каменного века в Праге, найденные во время раскопок - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Фото : Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Праге обнаружили каменный круг. По мнению ученых, он старше Стоунхенджа и пирамид, возведенных порядка 7000 лет назад, пишет Artnet со ссылкой на Radio Prague International и Live Science.
С какой целью в древности создавался этот круг, пока неясно.
Наткнулись на сооружение еще в 1980-ые годы при прокладке газо- и водопровода на окраине города. Но полностью раскопать его удалось только сейчас.
Диаметр круга — 180 футов (приблизительно 55 метров).
О его строителях известно мало. Лишь то, что они принадлежали к гончарной культуре, существовавшей 4900-4400 годы до нашей эры.
Ученые также нашли остатки деревянного частокола или оборонительной стены, окружавшей строение, фрагменты глиняной посуды, кости животных и каменные орудия.
Более точную дату постройки археологи надеются установить при помощи радиоуглеродного датирования.
Саянская археологическая экспедиция Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) совместно с НПО Археология и историко-культурная экспертиза - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 18:48Культура
В Хакасии нашли голову статуи возрастом в несколько тысяч лет
 
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