https://ria.ru/20220923/alkogol-1818850695.html
В Забайкалье запретили продажу алкоголя у военных частей
В Забайкалье запретили продажу алкоголя у военных частей - РИА Новости, 23.09.2022
В Забайкалье запретили продажу алкоголя у военных частей
Правительство Забайкальского края запретило продажу алкоголя в городах и поселках с воинскими частями на период частичной мобилизации, документ имеется в... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T09:40
2022-09-23T09:40
2022-09-23T09:40
забайкальский край
частичная мобилизация в россии
россия
общество
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ЧИТА, 23 сен - РИА Новости. Правительство Забайкальского края запретило продажу алкоголя в городах и поселках с воинскими частями на период частичной мобилизации, документ имеется в распоряжении РИА Новости."Запретить розничную продажу алкогольной продукции в период проведения частичной мобилизации… на территориях городского округа ЗАТО п. Горный Забайкальского края, городского поселения "Борзинское" муниципального района "Борзинский район" Забайкальского края, поселка Песчанка, входящего в состав городского округа "Город Чита", а также на территориях муниципальных образований Забайкальского края в радиусе 300 метров от зданий военных комиссариатов", - говорится в постановлении.Уточняется, что исключение - розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания и розничная продажа алкогольной продукции в магазинах беспошлинной торговли.
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забайкальский край, частичная мобилизация в россии, россия, общество
Забайкальский край, Частичная мобилизация в России, Россия, Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя у военных частей
В Забайкалье запретили продажу алкоголя у военных частей в период частичной мобилизации