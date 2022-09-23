https://ria.ru/20220923/alkogol-1818850695.html

В Забайкалье запретили продажу алкоголя у военных частей

В Забайкалье запретили продажу алкоголя у военных частей - РИА Новости, 23.09.2022

В Забайкалье запретили продажу алкоголя у военных частей

Правительство Забайкальского края запретило продажу алкоголя в городах и поселках с воинскими частями на период частичной мобилизации, документ имеется в... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T09:40

2022-09-23T09:40

2022-09-23T09:40

забайкальский край

частичная мобилизация в россии

россия

общество

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ЧИТА, 23 сен - РИА Новости. Правительство Забайкальского края запретило продажу алкоголя в городах и поселках с воинскими частями на период частичной мобилизации, документ имеется в распоряжении РИА Новости."Запретить розничную продажу алкогольной продукции в период проведения частичной мобилизации… на территориях городского округа ЗАТО п. Горный Забайкальского края, городского поселения "Борзинское" муниципального района "Борзинский район" Забайкальского края, поселка Песчанка, входящего в состав городского округа "Город Чита", а также на территориях муниципальных образований Забайкальского края в радиусе 300 метров от зданий военных комиссариатов", - говорится в постановлении.Уточняется, что исключение - розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания и розничная продажа алкогольной продукции в магазинах беспошлинной торговли.

забайкальский край

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забайкальский край, частичная мобилизация в россии, россия, общество