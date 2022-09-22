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Союзные силы освободили Жованку в ДНР - РИА Новости, 22.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/zhovanka-1818623456.html
Союзные силы освободили Жованку в ДНР
Союзные силы освободили Жованку в ДНР - РИА Новости, 22.09.2022
Союзные силы освободили Жованку в ДНР
Силы ДНР и ЛНР при поддержке российских военных взяли под контроль населенный пункт Жованка, который находится в Бахмутском районе, заявили в штабе... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:25
2022-09-22T13:13
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Силы ДНР и ЛНР при поддержке российских военных взяли под контроль населенный пункт Жованка, который находится в Бахмутском районе, заявили в штабе территориальной обороны ДНР."По состоянию на 22 сентября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Жованку", — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью взяла под контроль территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху и Мариуполь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:25 22.09.2022 (обновлено: 13:13 22.09.2022)
 
Союзные силы освободили Жованку в ДНР

Силы России, ДНР и ЛНР совместными усилиями освободили Жованку близ Артемовска

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Силы ДНР и ЛНР при поддержке российских военных взяли под контроль населенный пункт Жованка, который находится в Бахмутском районе, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
"По состоянию на 22 сентября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Жованку", — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью взяла под контроль территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху и Мариуполь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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