https://ria.ru/20220922/zhovanka-1818623456.html

Союзные силы освободили Жованку в ДНР

Союзные силы освободили Жованку в ДНР - РИА Новости, 22.09.2022

Союзные силы освободили Жованку в ДНР

Силы ДНР и ЛНР при поддержке российских военных взяли под контроль населенный пункт Жованка, который находится в Бахмутском районе, заявили в штабе... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T11:25

2022-09-22T11:25

2022-09-22T13:13

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Силы ДНР и ЛНР при поддержке российских военных взяли под контроль населенный пункт Жованка, который находится в Бахмутском районе, заявили в штабе территориальной обороны ДНР."По состоянию на 22 сентября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Жованку", — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью взяла под контроль территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху и Мариуполь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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