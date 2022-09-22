https://ria.ru/20220922/zerno-1818639120.html

В МИД прокомментировали предложение Байдена продлить зерновую сделку

В МИД прокомментировали предложение Байдена продлить зерновую сделку - РИА Новости, 22.09.2022

В МИД прокомментировали предложение Байдена продлить зерновую сделку

Для продления зерновой сделки нужно, чтобы она выполнялась, но США и их партнеры пытаются играть в одни ворота - до сих пор не решены важнейшие вопросы, в том... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:17

2022-09-22T12:17

2022-09-22T12:32

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Для продления зерновой сделки нужно, чтобы она выполнялась, но США и их партнеры пытаются играть в одни ворота - до сих пор не решены важнейшие вопросы, в том числе логистики, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Сделка эта соблюдается в части, интересующей Вашингтон, Киев и прочих акторов, которые все пытаются играть в игру в одни ворота", - отметил замминистра.Он добавил, что "пока не будут решены проблемы, о которых мы говорим на всех уровнях", до этого времени "мы не можем говорить, что сделка выполняется".

https://ria.ru/20220921/prodovolstvie-1818508745.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, сша, россия, оон, сергей рябков, джо байден, в мире, украина, совет безопасности оон