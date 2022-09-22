https://ria.ru/20220922/zerno-1818639120.html
В МИД прокомментировали предложение Байдена продлить зерновую сделку
В МИД прокомментировали предложение Байдена продлить зерновую сделку - РИА Новости, 22.09.2022
В МИД прокомментировали предложение Байдена продлить зерновую сделку
Для продления зерновой сделки нужно, чтобы она выполнялась, но США и их партнеры пытаются играть в одни ворота - до сих пор не решены важнейшие вопросы, в том... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:17
2022-09-22T12:17
2022-09-22T12:32
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Для продления зерновой сделки нужно, чтобы она выполнялась, но США и их партнеры пытаются играть в одни ворота - до сих пор не решены важнейшие вопросы, в том числе логистики, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Сделка эта соблюдается в части, интересующей Вашингтон, Киев и прочих акторов, которые все пытаются играть в игру в одни ворота", - отметил замминистра.Он добавил, что "пока не будут решены проблемы, о которых мы говорим на всех уровнях", до этого времени "мы не можем говорить, что сделка выполняется".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, оон, сергей рябков, джо байден, в мире, украина, совет безопасности оон
Экономика, США, Россия, ООН, Сергей Рябков, Джо Байден, В мире, Украина, Совет Безопасности ООН
12:17 22.09.2022 (обновлено: 12:32 22.09.2022)
В МИД прокомментировали предложение Байдена продлить зерновую сделку
Замглавы МИД Рябков: США пытаются играть в одни ворота, предлагая продлить зерновую сделку
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Для продления зерновой сделки нужно, чтобы она выполнялась, но США и их партнеры пытаются играть в одни ворота - до сих пор не решены важнейшие вопросы, в том числе логистики, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Для того, чтобы что-то продлевать, что-то должно соблюдаться", - сказал Рябков в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать заявление президента США Джо Байдена на ГА ООН о том, что зерновая сделка должна быть срочно продлена.
"Сделка эта соблюдается в части, интересующей Вашингтон, Киев и прочих акторов, которые все пытаются играть в игру в одни ворота", - отметил замминистра.
Он добавил, что "пока не будут решены проблемы, о которых мы говорим на всех уровнях", до этого времени "мы не можем говорить, что сделка выполняется".