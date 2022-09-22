https://ria.ru/20220922/zerno-1818638414.html

Вопросы о продлении зерновой сделки нужно адресовать США, заявили в МИД

Вопросы о продлении зерновой сделки нужно адресовать США, заявили в МИД - РИА Новости, 22.09.2022

Вопросы о продлении зерновой сделки нужно адресовать США, заявили в МИД

Для продления зерновой сделки нужно, чтобы она выполнялась, но США и их партнеры пытаются играть в одни ворота - до сих пор не решены важнейшие вопросы, в том... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:15

2022-09-22T12:15

2022-09-22T12:30

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россия

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сергей рябков

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Для продления зерновой сделки нужно, чтобы она выполнялась, но США и их партнеры пытаются играть в одни ворота - до сих пор не решены важнейшие вопросы, в том числе логистики, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Для того, чтобы что-то продлевать, что-то должно соблюдаться", - сказал Рябков в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать заявление президента США Джо Байдена на ГА ООН о том, что зерновая сделка должна быть срочно продлена."Сделка эта соблюдается в части, интересующей Вашингтон, Киев и прочих акторов, которые все пытаются играть в игру в одни ворота", - отметил замминистра.Он добавил, что "пока не будут решены проблемы, о которых мы говорим на всех уровнях", до этого времени "мы не можем говорить, что сделка выполняется".Поэтому вопросы о продлении сделки нужно адресовать к США и их партнерам, "к Брюсселю и Еврокомиссии", заключил Рябков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220919/blinken-1817979480.html

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Варвара Скокшина

сша, россия, в мире, сергей рябков