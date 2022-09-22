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Вопросы о продлении зерновой сделки нужно адресовать США, заявили в МИД - РИА Новости, 22.09.2022
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Вопросы о продлении зерновой сделки нужно адресовать США, заявили в МИД
Вопросы о продлении зерновой сделки нужно адресовать США, заявили в МИД - РИА Новости, 22.09.2022
Вопросы о продлении зерновой сделки нужно адресовать США, заявили в МИД
Для продления зерновой сделки нужно, чтобы она выполнялась, но США и их партнеры пытаются играть в одни ворота - до сих пор не решены важнейшие вопросы, в том... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:15
2022-09-22T12:30
сша
россия
в мире
сергей рябков
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Для продления зерновой сделки нужно, чтобы она выполнялась, но США и их партнеры пытаются играть в одни ворота - до сих пор не решены важнейшие вопросы, в том числе логистики, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Для того, чтобы что-то продлевать, что-то должно соблюдаться", - сказал Рябков в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать заявление президента США Джо Байдена на ГА ООН о том, что зерновая сделка должна быть срочно продлена."Сделка эта соблюдается в части, интересующей Вашингтон, Киев и прочих акторов, которые все пытаются играть в игру в одни ворота", - отметил замминистра.Он добавил, что "пока не будут решены проблемы, о которых мы говорим на всех уровнях", до этого времени "мы не можем говорить, что сделка выполняется".Поэтому вопросы о продлении сделки нужно адресовать к США и их партнерам, "к Брюсселю и Еврокомиссии", заключил Рябков.
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сша, россия, в мире, сергей рябков
США, Россия, В мире, Сергей Рябков
12:15 22.09.2022 (обновлено: 12:30 22.09.2022)
 
Вопросы о продлении зерновой сделки нужно адресовать США, заявили в МИД

Замглавы МИД Рябков: вопросы о продлении зерновой сделки нужно адресовать не России, а США

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Для продления зерновой сделки нужно, чтобы она выполнялась, но США и их партнеры пытаются играть в одни ворота - до сих пор не решены важнейшие вопросы, в том числе логистики, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Для того, чтобы что-то продлевать, что-то должно соблюдаться", - сказал Рябков в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать заявление президента США Джо Байдена на ГА ООН о том, что зерновая сделка должна быть срочно продлена.
"Сделка эта соблюдается в части, интересующей Вашингтон, Киев и прочих акторов, которые все пытаются играть в игру в одни ворота", - отметил замминистра.
Он добавил, что "пока не будут решены проблемы, о которых мы говорим на всех уровнях", до этого времени "мы не можем говорить, что сделка выполняется".
Поэтому вопросы о продлении сделки нужно адресовать к США и их партнерам, "к Брюсселю и Еврокомиссии", заключил Рябков.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 20:20В мире
Блинкен заявил о важности сохранения "продуктовой сделки"
 
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