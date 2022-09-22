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"Наш сукин сын": Лавров охарактеризовал политику Запада по Зеленскому - РИА Новости, 22.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/zelenskiy-1818779827.html
"Наш сукин сын": Лавров охарактеризовал политику Запада по Зеленскому
"Наш сукин сын": Лавров охарактеризовал политику Запада по Зеленскому - РИА Новости, 22.09.2022
"Наш сукин сын": Лавров охарактеризовал политику Запада по Зеленскому
Запад выстраивает свою политику в отношении Владимира Зеленского по принципу "он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров,... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T19:12
2022-09-22T21:39
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
владимир зеленский
украина
россия
нато
евросоюз
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Запад выстраивает свою политику в отношении Владимира Зеленского по принципу "он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Совбезе ООН по Украине.Лавров напомнил, что с конца июля вооруженные силы Украины дистанционно минируют центр Донецка и его пригороды запрещенными противопехотными минами "Лепесток", хотя их применение нарушает конвенцию 1997 года, которую ратифицировала Украина, а также второй протокол Женевской конвенции о запрете мин без самоликвидаторов."Такие бесчинства стали возможны и остаются безнаказанными из-за того, что США и их союзники при попустительстве международных правозащитных институтов восемь лет планомерно покрывают преступления Киевского режима, выстраивая свою политику в отношении Зеленского, исходя из известного американского принципа: он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын", - заявил министр иностранных дел России. Выражение, которое процитировал Лавров, приписывается президенту США Франклину Рузвельту, который заявил так в отношении Анастасио Сомоса Гарсиа, никарагуанского военного и государственного деятеля, которому США оказывали политическую поддержку за его антикоммунистические взгляды.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.В среду президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
https://ria.ru/20220913/kontrnastuplenie-1816542964.html
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353
60
353
60
"Он, конечно, сукин сын, но он наш сын" – Лавров о политике Запада в отношении Зеленского
Запад выстраивает свою политику в отношении Владимира Зеленского по принципу "он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
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в мире, сергей лавров, владимир зеленский, украина, россия, нато, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Украина, Россия, НАТО, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
19:12 22.09.2022 (обновлено: 21:39 22.09.2022)
 
"Наш сукин сын": Лавров охарактеризовал политику Запада по Зеленскому

Лавров: Запад поддерживает Зеленского по принципу "он, конечно, сукин сын, но он наш"

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ООН, 22 сен - РИА Новости. Запад выстраивает свою политику в отношении Владимира Зеленского по принципу "он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Совбезе ООН по Украине.
Лавров напомнил, что с конца июля вооруженные силы Украины дистанционно минируют центр Донецка и его пригороды запрещенными противопехотными минами "Лепесток", хотя их применение нарушает конвенцию 1997 года, которую ратифицировала Украина, а также второй протокол Женевской конвенции о запрете мин без самоликвидаторов.
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"Такие бесчинства стали возможны и остаются безнаказанными из-за того, что США и их союзники при попустительстве международных правозащитных институтов восемь лет планомерно покрывают преступления Киевского режима, выстраивая свою политику в отношении Зеленского, исходя из известного американского принципа: он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын", - заявил министр иностранных дел России. Выражение, которое процитировал Лавров, приписывается президенту США Франклину Рузвельту, который заявил так в отношении Анастасио Сомоса Гарсиа, никарагуанского военного и государственного деятеля, которому США оказывали политическую поддержку за его антикоммунистические взгляды.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
В среду президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияНАТОЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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