https://ria.ru/20220922/zelenskiy-1818573947.html

Зеленский использовал Генассамблею ООН, чтобы попросить дальнобойное оружие

Зеленский использовал Генассамблею ООН, чтобы попросить дальнобойное оружие - РИА Новости, 22.09.2022

Зеленский использовал Генассамблею ООН, чтобы попросить дальнобойное оружие

Владимир Зеленский использовал неделю высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, чтобы попросить у Запада ударные системы дальнего действия. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T01:23

2022-09-22T01:23

2022-09-22T01:24

владимир зеленский

россия

украина

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ООН, 22 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский использовал неделю высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, чтобы попросить у Запада ударные системы дальнего действия.Видеозапись выступления Зеленского показали на экране в зале Генассамблеи, несмотря на то, что в этом году мероприятие предусматривает только очное участие. Ранее ГА ООН разрешила Зеленскому не приезжать в Нью-Йорк для выступления. Киев объяснил свою просьбу якобы опасениями за безопасность Зеленского. Между тем другим лидерам, которые в силу тех или иных причин не могут приехать, в праве предоставить видеозапись выступления отказали.Свое выступление Зеленский начал с обвинений в адрес РФ. Он возложил вину за удары по Запорожской АЭС, как и за атаку на СИЗО в Еленовке, на российскую сторону. Доказательств этому он приводить не стал.Он также попросил системы ПВО и финансовую поддержку.При этом Зеленский назвал пять "предусловий" Киева для установления мира. К ним он отнес "наказание" России, в том числе санкции, лишение российских делегаций прав, лишение России права вето в СБ ООН. "Наказать" он предложил и обычных россиян, прежде всего, отказом в выдаче виз. Вторым предусловием является предоставление Украине военной, финансовой поддержки, а также разведданных. В качестве третьего предусловия он назвал восстановление территориальной целостности Украины, четвертым - предоставление ей гарантий безопасности. Зеленский напомнил о проекте гарантий, который ранее предлагал Киев. Пятым элементом, по его словам, является "приверженность стран к оказанию помощи Украине".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

https://ria.ru/20220922/atacms-1818570944.html

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