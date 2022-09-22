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На реализацию нацпроекта "Здравоохранение" направят 310 миллиардов рублей - РИА Новости, 22.09.2022
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На реализацию нацпроекта "Здравоохранение" направят 310 миллиардов рублей
На реализацию нацпроекта "Здравоохранение" направят 310 миллиардов рублей - РИА Новости, 22.09.2022
На реализацию нацпроекта "Здравоохранение" направят 310 миллиардов рублей
Власти РФ планируют направить на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в 2023 г 310 млрд руб, в 2024 г - 309 млрд руб, сообщается в документе, который имеется РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:37
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экономика
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Власти РФ планируют направить на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в 2023 г 310 млрд руб, в 2024 г - 309 млрд руб, сообщается в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.Также добавляется, что предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными законом № 390-ФЗ, в 2023 году уменьшены на 118,2 млн рублей, в 2024 году - на 329,8 млн рублей.
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экономика, россия, здоровье - общество
Экономика, Россия, Здоровье - Общество
14:37 22.09.2022 (обновлено: 14:38 22.09.2022)
 
На реализацию нацпроекта "Здравоохранение" направят 310 миллиардов рублей

На реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в 2023 году направят 310 миллиардов рублей

© Depositphotos / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Depositphotos / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Власти РФ планируют направить на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в 2023 г 310 млрд руб, в 2024 г - 309 млрд руб, сообщается в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Здравоохранение" запланированы в 2023 году в объеме 309 883,4 млн рублей, в 2024 году - 309 090,1 млн рублей", - говорится в сообщении.
Также добавляется, что предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными законом № 390-ФЗ, в 2023 году уменьшены на 118,2 млн рублей, в 2024 году - на 329,8 млн рублей.
Первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 07:35
Минздрав отчитался о выполнении стоящих перед здравоохранением задач
 
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