https://ria.ru/20220922/zdravookhranenie-1818687370.html

На реализацию нацпроекта "Здравоохранение" направят 310 миллиардов рублей

На реализацию нацпроекта "Здравоохранение" направят 310 миллиардов рублей - РИА Новости, 22.09.2022

На реализацию нацпроекта "Здравоохранение" направят 310 миллиардов рублей

Власти РФ планируют направить на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в 2023 г 310 млрд руб, в 2024 г - 309 млрд руб, сообщается в документе, который имеется РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T14:37

2022-09-22T14:37

2022-09-22T14:38

экономика

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_465c6b96310b667a22b2cd06538a72a4.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Власти РФ планируют направить на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в 2023 г 310 млрд руб, в 2024 г - 309 млрд руб, сообщается в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.Также добавляется, что предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными законом № 390-ФЗ, в 2023 году уменьшены на 118,2 млн рублей, в 2024 году - на 329,8 млн рублей.

https://ria.ru/20220906/zdravookhranenie-1814718794.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, здоровье - общество