https://ria.ru/20220922/zdravookhranenie-1818687370.html
На реализацию нацпроекта "Здравоохранение" направят 310 миллиардов рублей
На реализацию нацпроекта "Здравоохранение" направят 310 миллиардов рублей - РИА Новости, 22.09.2022
На реализацию нацпроекта "Здравоохранение" направят 310 миллиардов рублей
Власти РФ планируют направить на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в 2023 г 310 млрд руб, в 2024 г - 309 млрд руб, сообщается в документе, который имеется РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:37
2022-09-22T14:37
2022-09-22T14:38
экономика
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Власти РФ планируют направить на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в 2023 г 310 млрд руб, в 2024 г - 309 млрд руб, сообщается в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.Также добавляется, что предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными законом № 390-ФЗ, в 2023 году уменьшены на 118,2 млн рублей, в 2024 году - на 329,8 млн рублей.
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экономика, россия, здоровье - общество
Экономика, Россия, Здоровье - Общество
14:37 22.09.2022 (обновлено: 14:38 22.09.2022)
На реализацию нацпроекта "Здравоохранение" направят 310 миллиардов рублей
На реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в 2023 году направят 310 миллиардов рублей