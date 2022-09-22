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Захарова прокомментировала участие Кулебы в американском late night show - РИА Новости, 22.09.2022
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Захарова прокомментировала участие Кулебы в американском late night show
Захарова прокомментировала участие Кулебы в американском late night show - РИА Новости, 22.09.2022
Захарова прокомментировала участие Кулебы в американском late night show
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала участие главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в американском late night show в Нью-Йорке: шоу - это РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T20:21
2022-09-22T20:21
в мире
мария захарова
дмитрий кулеба
сергей лавров
россия
украина
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала участие главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в американском late night show в Нью-Йорке: шоу - это как раз его уровень, комики ходят к комикам.Кулеба ранее посетил шоу со Стивеном Кольбером."Это же удивительный символизм, то есть комики, представляющие киевский режим, ходят на комические передачи к американским комикам, а те, кто много лет, десятилетия поощрял беззаконие и безнаказанность на Украине, решили в этот момент о ней поговорить в Совбезе. Прекрасно, только начинать надо не с 2022 года, анализ ситуации должен идти как минимум с начала или с середины 2013 года", - подчеркнула Захарова.Неделя высокого уровня проходит с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН. Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию на мероприятии. У министра запланировано порядка 20 встреч с лидерами и главами МИД ряда государств, а также генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Как ожидается, в субботу Лавров выступит с трибуны генеральной ассамблеи ООН.
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в мире, мария захарова, дмитрий кулеба, сергей лавров, россия, украина, нью-йорк (город), оон, мид украины
В мире, Мария Захарова, Дмитрий Кулеба, Сергей Лавров, Россия, Украина, Нью-Йорк (город), ООН, МИД Украины
20:21 22.09.2022
 
Захарова прокомментировала участие Кулебы в американском late night show

Захарова об участии Кулебы в late night show в Нью-Йорке: шоу - это как раз его уровень

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала участие главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в американском late night show в Нью-Йорке: шоу - это как раз его уровень, комики ходят к комикам.
"Комические, ситкомовского плана передачи - вот именно это и есть место, где должны присутствовать и выступать представители киевского режима, не в Совете Безопасности ООН, не в принципе на каких-то серьезных площадках. Они там везде были, их там пытались слушать и перестали слушать - теперь они взялись за глянцевые журналы, как вы знаете, позируют на обложках и ходят к американским комикам. Комики ходят к комикам", - сказала она в эфире "России 1".
Кулеба ранее посетил шоу со Стивеном Кольбером.
"Это же удивительный символизм, то есть комики, представляющие киевский режим, ходят на комические передачи к американским комикам, а те, кто много лет, десятилетия поощрял беззаконие и безнаказанность на Украине, решили в этот момент о ней поговорить в Совбезе. Прекрасно, только начинать надо не с 2022 года, анализ ситуации должен идти как минимум с начала или с середины 2013 года", - подчеркнула Захарова.
Неделя высокого уровня проходит с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН. Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию на мероприятии. У министра запланировано порядка 20 встреч с лидерами и главами МИД ряда государств, а также генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Как ожидается, в субботу Лавров выступит с трибуны генеральной ассамблеи ООН.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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Кулеба заявил, что был первым, с кем созвонился новый глава британского МИД
 
В миреМария ЗахароваДмитрий КулебаСергей ЛавровРоссияУкраинаНью-Йорк (город)ООНМИД Украины
 
 
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