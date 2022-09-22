https://ria.ru/20220922/zakharova-1818793070.html

Захарова прокомментировала участие Кулебы в американском late night show

Захарова прокомментировала участие Кулебы в американском late night show - РИА Новости, 22.09.2022

Захарова прокомментировала участие Кулебы в американском late night show

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала участие главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в американском late night show в Нью-Йорке: шоу - это РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T20:21

2022-09-22T20:21

2022-09-22T20:21

в мире

мария захарова

дмитрий кулеба

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нью-йорк (город)

оон

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала участие главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в американском late night show в Нью-Йорке: шоу - это как раз его уровень, комики ходят к комикам.Кулеба ранее посетил шоу со Стивеном Кольбером."Это же удивительный символизм, то есть комики, представляющие киевский режим, ходят на комические передачи к американским комикам, а те, кто много лет, десятилетия поощрял беззаконие и безнаказанность на Украине, решили в этот момент о ней поговорить в Совбезе. Прекрасно, только начинать надо не с 2022 года, анализ ситуации должен идти как минимум с начала или с середины 2013 года", - подчеркнула Захарова.Неделя высокого уровня проходит с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН. Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию на мероприятии. У министра запланировано порядка 20 встреч с лидерами и главами МИД ряда государств, а также генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Как ожидается, в субботу Лавров выступит с трибуны генеральной ассамблеи ООН.

https://ria.ru/20220907/mid-1815236810.html

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Наталья Макарова

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