https://ria.ru/20220922/zakharova-1818588446.html

Захарова уличила Байдена в ложном цитировании Путина

Захарова уличила Байдена в ложном цитировании Путина - РИА Новости, 22.09.2022

Захарова уличила Байдена в ложном цитировании Путина

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала "неприличным" ложное цитирование президентом США Джо Байденом слов Владимира Путина о "ядерной угрозе". РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T07:53

2022-09-22T07:53

2022-09-22T10:14

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джо байден

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала "неприличным" ложное цитирование президентом США Джо Байденом слов Владимира Путина о "ядерной угрозе".Как подчеркнула Захарова, президент США "закрепил то, что сейчас разгоняется по американским СМИ"."Это абсолютно пропагандистская увязка, которая навязывается общественности, общественному мнению вопреки тому, что было в действительности сказано", — заключила официальный представитель внешнеполитического ведомства.Накануне вечером Байден, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что президент России якобы откровенно угрожает применением ядерного оружия, тем самым Москва пренебрегает режимом нераспространения.Это высказывание прозвучало через несколько часов после обращения Путина к гражданам, в котором он заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике, а в адрес России звучат постоянные угрозы. Президент подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж. Путин напомнил США и их союзникам по НАТО, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать нашей стране ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".

https://ria.ru/20220922/putin-1818568986.html

https://ria.ru/20220922/kritika-1818585718.html

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Максим Горбачев

россия, оон, в мире, сша, джо байден, владимир путин