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Захарова уличила Байдена в ложном цитировании Путина - РИА Новости, 22.09.2022
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Захарова уличила Байдена в ложном цитировании Путина
Захарова уличила Байдена в ложном цитировании Путина - РИА Новости, 22.09.2022
Захарова уличила Байдена в ложном цитировании Путина
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала "неприличным" ложное цитирование президентом США Джо Байденом слов Владимира Путина о "ядерной угрозе". РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T07:53
2022-09-22T10:14
россия
оон
в мире
сша
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала "неприличным" ложное цитирование президентом США Джо Байденом слов Владимира Путина о "ядерной угрозе".Как подчеркнула Захарова, президент США "закрепил то, что сейчас разгоняется по американским СМИ"."Это абсолютно пропагандистская увязка, которая навязывается общественности, общественному мнению вопреки тому, что было в действительности сказано", — заключила официальный представитель внешнеполитического ведомства.Накануне вечером Байден, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что президент России якобы откровенно угрожает применением ядерного оружия, тем самым Москва пренебрегает режимом нераспространения.Это высказывание прозвучало через несколько часов после обращения Путина к гражданам, в котором он заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике, а в адрес России звучат постоянные угрозы. Президент подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж. Путин напомнил США и их союзникам по НАТО, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать нашей стране ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
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россия, оон, в мире, сша, джо байден, владимир путин
Россия, ООН, В мире, США, Джо Байден, Владимир Путин
07:53 22.09.2022 (обновлено: 10:14 22.09.2022)
 
Захарова уличила Байдена в ложном цитировании Путина

Пресс-секретарь МИД России Захарова уличила Байдена в ложном цитировании Путина

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала "неприличным" ложное цитирование президентом США Джо Байденом слов Владимира Путина о "ядерной угрозе".

"Что касается выступления президента США, то я считаю абсолютно неприличным то, с чего оно началось. <…> Неприличным не потому, что им нечем заняться или они не имеют права касаться других стран. <…> Дело в том, что он начал якобы с цитирования президента России. Мы, как это всегда делаем, начали перепроверять слова Байдена. Байден это сказал точно, а президент России такого не говорил", — пояснила дипломат в прямом эфире "Соловьев Live".

Как подчеркнула Захарова, президент США "закрепил то, что сейчас разгоняется по американским СМИ".
"Это абсолютно пропагандистская увязка, которая навязывается общественности, общественному мнению вопреки тому, что было в действительности сказано", — заключила официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Обращение президента России Владимира Путина
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Накануне вечером Байден, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что президент России якобы откровенно угрожает применением ядерного оружия, тем самым Москва пренебрегает режимом нераспространения.
Это высказывание прозвучало через несколько часов после обращения Путина к гражданам, в котором он заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике, а в адрес России звучат постоянные угрозы. Президент подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж. Путин напомнил США и их союзникам по НАТО, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать нашей стране ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
Токио - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 06:36
Посол России жестко раскритиковал японские СМИ за "ядерные" обвинения
 
РоссияООНВ миреСШАДжо БайденВладимир Путин
 
 
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