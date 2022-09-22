07:53 22.09.2022 (обновлено: 10:14 22.09.2022)
Захарова уличила Байдена в ложном цитировании Путина
Пресс-секретарь МИД России Захарова уличила Байдена в ложном цитировании Путина
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала "неприличным" ложное цитирование президентом США Джо Байденом слов Владимира Путина о "ядерной угрозе".
"Что касается выступления президента США, то я считаю абсолютно неприличным то, с чего оно началось. <…> Неприличным не потому, что им нечем заняться или они не имеют права касаться других стран. <…> Дело в том, что он начал якобы с цитирования президента России. Мы, как это всегда делаем, начали перепроверять слова Байдена. Байден это сказал точно, а президент России такого не говорил", — пояснила дипломат в прямом эфире "Соловьев Live".
Как подчеркнула Захарова, президент США "закрепил то, что сейчас разгоняется по американским СМИ".
"Это абсолютно пропагандистская увязка, которая навязывается общественности, общественному мнению вопреки тому, что было в действительности сказано", — заключила официальный представитель внешнеполитического ведомства.
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Это высказывание прозвучало через несколько часов после обращения Путина к гражданам, в котором он заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике, а в адрес России звучат постоянные угрозы. Президент подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж. Путин напомнил США и их союзникам по НАТО, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать нашей стране ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".