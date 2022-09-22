https://ria.ru/20220922/zaes-1818651398.html

Страны Запада выступили за постоянное присутствие МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Страны Запада выступили за постоянное присутствие МАГАТЭ на Запорожской АЭС - РИА Новости, 22.09.2022

Страны Запада выступили за постоянное присутствие МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Ряд стран Запада выступили в поддержку постоянного присутствия МАГАТЭ на Запорожской АЭС, говорится в заявлении по итогам встречи на полях ГА ООН министров... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:49

2022-09-22T12:49

2022-09-22T12:49

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ВЕНА, 22 сен - РИА Новости. Ряд стран Запада выступили в поддержку постоянного присутствия МАГАТЭ на Запорожской АЭС, говорится в заявлении по итогам встречи на полях ГА ООН министров иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины и высокопоставленных должностных лиц Республики Корея, Швейцарии, США, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности с главой агентства Рафаэлем Гросси.В заявлении, опубликованном на сайтах МИД означенных стран, выражается "серьезную озабоченность в связи с угрозами безопасности и сохранности ядерных объектов, предназначенных для мирных целей в Украине, и их персонала, что значительно повышает риск ядерной аварии"."Мы приветствуем миссию поддержки и содействия МАГАТЭ в Запорожье (ISAMZ) и выражаем признательность генеральному директору и его команде за смелость и решимость в выполнении этой важной миссии. Мы поддерживаем усилия по сохранению постоянного присутствия МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для поддержки Украины и готовы по мере необходимости поддерживать цели миссии МАГАТЭ в области ядерной безопасности, защиты и гарантий", - говорится в заявлении.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://ria.ru/20220921/elektrosnabzhenie-1818566864.html

https://ria.ru/20220916/zaes-1817144148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, запорожская аэс, магатэ, ситуация в днр и лнр, энергодар, запорожская область