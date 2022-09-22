Страны Запада выступили за постоянное присутствие МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Страны Запада выступили за постоянное присутствие представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобиль делегатов МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобиль делегатов МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ВЕНА, 22 сен - РИА Новости. Ряд стран Запада выступили в поддержку постоянного присутствия МАГАТЭ на Запорожской АЭС, говорится в заявлении по итогам встречи на полях ГА ООН министров иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины и высокопоставленных должностных лиц Республики Корея, Швейцарии, США, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности с главой агентства Рафаэлем Гросси.
В заявлении, опубликованном на сайтах МИД означенных стран, выражается "серьезную озабоченность в связи с угрозами безопасности и сохранности ядерных объектов, предназначенных для мирных целей в Украине, и их персонала, что значительно повышает риск ядерной аварии".
"Мы приветствуем миссию поддержки и содействия МАГАТЭ в Запорожье (ISAMZ) и выражаем признательность генеральному директору и его команде за смелость и решимость в выполнении этой важной миссии. Мы поддерживаем усилия по сохранению постоянного присутствия МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для поддержки Украины и готовы по мере необходимости поддерживать цели миссии МАГАТЭ в области ядерной безопасности, защиты и гарантий", - говорится в заявлении.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
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