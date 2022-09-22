Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска продолжают обстреливать АЭС, заявила Запорожская ВГА - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/zaes-1818630359.html
Украинские войска продолжают обстреливать АЭС, заявила Запорожская ВГА
Украинские войска продолжают обстреливать АЭС, заявила Запорожская ВГА - РИА Новости, 22.09.2022
Украинские войска продолжают обстреливать АЭС, заявила Запорожская ВГА
Украинские войска ежедневно ведут обстрел Запорожской АЭС, в последнее время, помимо тяжелой артиллерии, используются фугасы, чтобы осколки разлетались на... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:44
2022-09-22T11:44
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская аэс
украина
вооруженные силы украины
запорожская область
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813823204_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_e28a08b2aee20f72524e481aee9aa6f0.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Украинские войска ежедневно ведут обстрел Запорожской АЭС, в последнее время, помимо тяжелой артиллерии, используются фугасы, чтобы осколки разлетались на большую площадь, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Только за последние дни из-за обстрелов АЭС и прилегающей территории повреждены высоковольтная линия электропередачи, система охлаждения и оборудование связи одного из энергоблоков."Огонь по сути идет постоянный, перманентный, то есть каждый день происходят обстрелы. Прилеты идут из тяжелой артиллерии… Сейчас уже используются уже и фугасы с осколочной составляющей, чтобы как можно больше осколков поражали все вокруг", - сказал Рогов в эфире Первого канала.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.На фоне постоянных обстрелов власти региона решили остановить работу ЗАЭС. Для повторного запуска станции понадобится несколько дней, отмечал ранее Владимир Рогов.
https://ria.ru/20220921/zaes-1818563724.html
https://ria.ru/20220921/preduprezhdeniya-1818449284.html
украина
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813823204_401:0:3132:2048_1920x0_80_0_0_d2629532cf367411f6fbebb55386bd9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир рогов, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:44 22.09.2022
 
Украинские войска продолжают обстреливать АЭС, заявила Запорожская ВГА

Представитель Запорожской ВГА Рогов: ВСУ ежедневно обстреливают АЭС, в том числе фугасами

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Украинские войска ежедневно ведут обстрел Запорожской АЭС, в последнее время, помимо тяжелой артиллерии, используются фугасы, чтобы осколки разлетались на большую площадь, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Только за последние дни из-за обстрелов АЭС и прилегающей территории повреждены высоковольтная линия электропередачи, система охлаждения и оборудование связи одного из энергоблоков.
Последствия обстрела Запорожской АЭС
21 сентября, 22:30Специальная военная операция на Украине
Удары по ЗАЭС подводят человечество к ядерной катастрофе, считает Кадыров
"Огонь по сути идет постоянный, перманентный, то есть каждый день происходят обстрелы. Прилеты идут из тяжелой артиллерии… Сейчас уже используются уже и фугасы с осколочной составляющей, чтобы как можно больше осколков поражали все вокруг", - сказал Рогов в эфире Первого канала.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
На фоне постоянных обстрелов власти региона решили остановить работу ЗАЭС. Для повторного запуска станции понадобится несколько дней, отмечал ранее Владимир Рогов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 15:45
Эксперт считает, что Запад не прислушается к предупреждениям Путина
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская АЭСУкраинаВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала