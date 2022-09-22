https://ria.ru/20220922/zaes-1818630359.html

Украинские войска продолжают обстреливать АЭС, заявила Запорожская ВГА

Украинские войска продолжают обстреливать АЭС, заявила Запорожская ВГА - РИА Новости, 22.09.2022

Украинские войска продолжают обстреливать АЭС, заявила Запорожская ВГА

Украинские войска ежедневно ведут обстрел Запорожской АЭС, в последнее время, помимо тяжелой артиллерии, используются фугасы, чтобы осколки разлетались на... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T11:44

2022-09-22T11:44

2022-09-22T11:44

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Украинские войска ежедневно ведут обстрел Запорожской АЭС, в последнее время, помимо тяжелой артиллерии, используются фугасы, чтобы осколки разлетались на большую площадь, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Только за последние дни из-за обстрелов АЭС и прилегающей территории повреждены высоковольтная линия электропередачи, система охлаждения и оборудование связи одного из энергоблоков."Огонь по сути идет постоянный, перманентный, то есть каждый день происходят обстрелы. Прилеты идут из тяжелой артиллерии… Сейчас уже используются уже и фугасы с осколочной составляющей, чтобы как можно больше осколков поражали все вокруг", - сказал Рогов в эфире Первого канала.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.На фоне постоянных обстрелов власти региона решили остановить работу ЗАЭС. Для повторного запуска станции понадобится несколько дней, отмечал ранее Владимир Рогов.

https://ria.ru/20220921/zaes-1818563724.html

https://ria.ru/20220921/preduprezhdeniya-1818449284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир рогов, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины, запорожская область, ситуация в днр и лнр