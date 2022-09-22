Украинские войска продолжают обстреливать АЭС, заявила Запорожская ВГА
Представитель Запорожской ВГА Рогов: ВСУ ежедневно обстреливают АЭС, в том числе фугасами
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Украинские войска ежедневно ведут обстрел Запорожской АЭС, в последнее время, помимо тяжелой артиллерии, используются фугасы, чтобы осколки разлетались на большую площадь, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Только за последние дни из-за обстрелов АЭС и прилегающей территории повреждены высоковольтная линия электропередачи, система охлаждения и оборудование связи одного из энергоблоков.
"Огонь по сути идет постоянный, перманентный, то есть каждый день происходят обстрелы. Прилеты идут из тяжелой артиллерии… Сейчас уже используются уже и фугасы с осколочной составляющей, чтобы как можно больше осколков поражали все вокруг", - сказал Рогов в эфире Первого канала.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
На фоне постоянных обстрелов власти региона решили остановить работу ЗАЭС. Для повторного запуска станции понадобится несколько дней, отмечал ранее Владимир Рогов.
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