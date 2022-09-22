https://ria.ru/20220922/zaes-1818586374.html
Украина добивается вывода ЗАЭС из строя, заявили власти Запорожской области
Украина добивается вывода ЗАЭС из строя, заявили власти Запорожской области - РИА Новости, 22.09.2022
Украина добивается вывода ЗАЭС из строя, заявили власти Запорожской области
Украинские власти, отдав приказ возобновить обстрелы Запорожской АЭС, добиваются ее полного вывода из строя, заявил РИА Новости член главного совета... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T07:03
2022-09-22T07:03
2022-09-22T07:03
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
энергодар
украина
запорожская область
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Украинские власти, отдав приказ возобновить обстрелы Запорожской АЭС, добиваются ее полного вывода из строя, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.За последние дни украинские войска несколько раз обстреливали Запорожскую АЭС и прилегающеую к ней территорию. Были повреждены высоковольтная линия электропередачи, система охлаждения и оборудование связи одного из энергоблоков.По его словам, удары украинских войск по критически важным элементам инфраструктуры атомной станции могут привести к ее полной консервации и невозможности снова запустить реакторы, которые сейчас находятся в состоянии холодной остановки.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В результате отключения от центральной энергоподачи на ЗАЭС 11 сентября был отключен последний работающий реактор. Таким образом, все шесть реакторов станции сейчас находятся в состоянии холодной остановки.
https://ria.ru/20220921/elektrosnabzhenie-1818566864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир рогов, энергодар, украина, запорожская область, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Энергодар, Украина, Запорожская область, Запорожская АЭС
Украина добивается вывода ЗАЭС из строя, заявили власти Запорожской области
Член ГСА Запорожской области Рогов заявил, что Украина добивается вывода ЗАЭС из строя
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Украинские власти, отдав приказ возобновить обстрелы Запорожской АЭС, добиваются ее полного вывода из строя, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
За последние дни украинские войска несколько раз обстреливали Запорожскую АЭС и прилегающеую к ней территорию. Были повреждены высоковольтная линия электропередачи, система охлаждения и оборудование связи одного из энергоблоков.
"Киевские власти прицельно бьют по атомной станции, чтобы полностью вывести ее из строя, лишив возможности в будущем перезапустить энергоблоки, и сделать ее обузой в плане содержания", - сказал Рогов.
По его словам, удары украинских войск по критически важным элементам инфраструктуры атомной станции могут привести к ее полной консервации и невозможности снова запустить реакторы, которые сейчас находятся в состоянии холодной остановки.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ
подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В результате отключения от центральной энергоподачи на ЗАЭС 11 сентября был отключен последний работающий реактор. Таким образом, все шесть реакторов станции сейчас находятся в состоянии холодной остановки.