https://ria.ru/20220922/yaponiya-1818581900.html

Япония расширит санкции против России

Япония расширит санкции против России - РИА Новости, 22.09.2022

Япония расширит санкции против России

Власти Японии намерены расширить список российских компаний, связанных с военной сферой, против которых действуют экспортные ограничения, сообщает агентство... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T04:23

2022-09-22T04:23

2022-09-22T04:35

япония

россия

в мире

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ТОКИО, 22 сен – РИА Новости. Власти Японии намерены расширить список российских компаний, связанных с военной сферой, против которых действуют экспортные ограничения, сообщает агентство Киодо со ссылкой на слова главы японского МИД Ёсимасы Хаяси на встрече министров иностранных дел стран "большой семерки".Кроме этого, по данным Киодо, министры подтвердили намерение продолжать всестороннюю поддержку Украины и предпринимать меры по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности.

https://ria.ru/20220915/ekonomiya-1816882251.html

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Максим Горбачев

япония, россия, в мире