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Япония расширит санкции против России - РИА Новости, 22.09.2022
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Япония расширит санкции против России
Япония расширит санкции против России - РИА Новости, 22.09.2022
Япония расширит санкции против России
Власти Японии намерены расширить список российских компаний, связанных с военной сферой, против которых действуют экспортные ограничения, сообщает агентство... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T04:23
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япония
россия
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ТОКИО, 22 сен – РИА Новости. Власти Японии намерены расширить список российских компаний, связанных с военной сферой, против которых действуют экспортные ограничения, сообщает агентство Киодо со ссылкой на слова главы японского МИД Ёсимасы Хаяси на встрече министров иностранных дел стран "большой семерки".Кроме этого, по данным Киодо, министры подтвердили намерение продолжать всестороннюю поддержку Украины и предпринимать меры по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности.
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япония, россия, в мире
Япония, Россия, В мире
04:23 22.09.2022 (обновлено: 04:35 22.09.2022)
 
Япония расширит санкции против России

Глава МИД Японии Есимасы Хаяси заявил о расширении санкций в отношении России

© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
Токийская башня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 сен – РИА Новости. Власти Японии намерены расширить список российских компаний, связанных с военной сферой, против которых действуют экспортные ограничения, сообщает агентство Киодо со ссылкой на слова главы японского МИД Ёсимасы Хаяси на встрече министров иностранных дел стран "большой семерки".
Кроме этого, по данным Киодо, министры подтвердили намерение продолжать всестороннюю поддержку Украины и предпринимать меры по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 06:16
СМИ: Япония может ввести режим экономии электроэнергии в зимний период
 
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