https://ria.ru/20220922/vystavka-1818759434.html
В Зеленограде пройдет выставка-пристройство котят и щенков
В Зеленограде пройдет выставка-пристройство котят и щенков - РИА Новости, 22.09.2022
В Зеленограде пройдет выставка-пристройство котят и щенков
Выставка-пристройство пройдет в Зеленограде 24 и 25 сентября, в ней примут участие 30 животных, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:09
2022-09-22T18:09
2022-09-22T18:09
общество
зеленоград
гбу "доринвест"
городское хозяйство москвы
россия
животные
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Выставка-пристройство пройдет в Зеленограде 24 и 25 сентября, в ней примут участие 30 животных, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."24 и 25 сентября четвероногие усатые подопечные приюта "Зеленоград" ГБУ "Доринвест" ждут жителей ЗелАО на выставке-пристройстве. В выставке примут участие 20 котят и 10 щенков. Они полностью готовы к жизни в семье: привиты, здоровы и социализированы. С животными можно будет пообщаться, поиграть, прогуляться и, возможно, подарить домашнее тепло тому, кто тронет сердце. Приходите всей семьей: юных посетителей ждут мастер-классы по рисованию и конкурс загадок", - сказано в сообщении.Отмечается, что мероприятие пройдет 24 и 25 сентября с 11.00 до 16.00 на территории Культурного центра "Зеленоград" по адресу Зеленоград, Центральная площадь, дом 1.
https://ria.ru/20220920/zhivotnye-1818415367.html
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общество, зеленоград, гбу "доринвест", городское хозяйство москвы, россия, животные
Общество, Зеленоград, ГБУ "Доринвест", Городское хозяйство Москвы, Россия, Животные
В Зеленограде пройдет выставка-пристройство котят и щенков
В Зеленограде 24 и 25 сентября пройдет выставка-пристройство котят и щенков