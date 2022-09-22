https://ria.ru/20220922/vystavka-1818759434.html

В Зеленограде пройдет выставка-пристройство котят и щенков

В Зеленограде пройдет выставка-пристройство котят и щенков - РИА Новости, 22.09.2022

В Зеленограде пройдет выставка-пристройство котят и щенков

Выставка-пристройство пройдет в Зеленограде 24 и 25 сентября, в ней примут участие 30 животных, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T18:09

2022-09-22T18:09

2022-09-22T18:09

общество

зеленоград

гбу "доринвест"

городское хозяйство москвы

россия

животные

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Выставка-пристройство пройдет в Зеленограде 24 и 25 сентября, в ней примут участие 30 животных, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."24 и 25 сентября четвероногие усатые подопечные приюта "Зеленоград" ГБУ "Доринвест" ждут жителей ЗелАО на выставке-пристройстве. В выставке примут участие 20 котят и 10 щенков. Они полностью готовы к жизни в семье: привиты, здоровы и социализированы. С животными можно будет пообщаться, поиграть, прогуляться и, возможно, подарить домашнее тепло тому, кто тронет сердце. Приходите всей семьей: юных посетителей ждут мастер-классы по рисованию и конкурс загадок", - сказано в сообщении.Отмечается, что мероприятие пройдет 24 и 25 сентября с 11.00 до 16.00 на территории Культурного центра "Зеленоград" по адресу Зеленоград, Центральная площадь, дом 1.

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общество, зеленоград, гбу "доринвест", городское хозяйство москвы, россия, животные