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Искусство соединять Вселенные: что показывают на фестивале ARTLIFE-2022 - РИА Новости, 22.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220922/vystavka-1818708585.html
Искусство соединять Вселенные: что показывают на фестивале ARTLIFE-2022
Искусство соединять Вселенные: что показывают на фестивале ARTLIFE-2022 - РИА Новости, 22.09.2022
Искусство соединять Вселенные: что показывают на фестивале ARTLIFE-2022
Сегодня в "Манеже" на Красной площади открылся юбилейный V Международный интерактивный фестиваль современного искусства ARTLIFE Fest. Самые примечательные... РИА Новости, 22.09.2022
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Сегодня в "Манеже" на Красной площади открылся юбилейный V Международный интерактивный фестиваль современного искусства ARTLIFE Fest. Самые примечательные экспонаты — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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фото, фото, куда сходить , новости культуры, манеж
Фото, Культура, куда сходить , Новости культуры, Манеж
18:58 22.09.2022 (обновлено: 19:02 22.09.2022)
 

Искусство соединять Вселенные: что показывают на фестивале ARTLIFE-2022

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Сегодня в "Манеже" на Красной площади открылся юбилейный V Международный интерактивный фестиваль современного искусства ARTLIFE Fest. Самые примечательные экспонаты — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

В этом году ARTLIFE Fest объединил 49 художников из 17 стран мира, в том числе Франции и Испании.

Посетители на V Международном интерактивном фестивале современного искусства ARTLIFE FEST в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
1 из 12

В этом году ARTLIFE Fest объединил 49 художников из 17 стран мира, в том числе Франции и Испании.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

"Концепция фестиваля в этом году – слияние Вселенных, – рассказывает основатель и куратор фестиваля Анастасия Андреева. – Сегодня мир изменился, и самое важное в нем – создавать безопасное пространство для диалога на основании общих ценностей. Наша цель – открыть каждому человеку единую Вселенную современного искусства, которая соединяет разные точки зрения и открывает новые горизонты развития".

Основатель благотворительного фонда Жизнь в искусстве, куратор и автор проекта Международного интерактивного фестиваля современного искусства ARTLIFE FEST в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
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"Концепция фестиваля в этом году – слияние Вселенных, – рассказывает основатель и куратор фестиваля Анастасия Андреева. – Сегодня мир изменился, и самое важное в нем – создавать безопасное пространство для диалога на основании общих ценностей. Наша цель – открыть каждому человеку единую Вселенную современного искусства, которая соединяет разные точки зрения и открывает новые горизонты развития".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

В 2022 году на фестивале представят 260 работ из России, Китая, Словакии, Франции, Тайваня, Испании, Греции, Казахстана и других. Авторы представили произведения в семи техниках — масло, акрил, пастель, акварель, стрит-арт, fashion-иллюстрация.

Картина художника Алёны Лавдовской Almost kissed (слева) представлена на V Международном интерактивном фестивале современного искусства ARTLIFE FEST в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
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В 2022 году на фестивале представят 260 работ из России, Китая, Словакии, Франции, Тайваня, Испании, Греции, Казахстана и других. Авторы представили произведения в семи техниках — масло, акрил, пастель, акварель, стрит-арт, fashion-иллюстрация.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

"Изюминкой нашего фестиваля является дополненная реальность, – говорит экскурсовод Маргарита Тарская. – Некоторые из работ можно оживить с помощью смартфона, достаточно навести его на QR-код. Ряд картин можно приобрести в формате NFT".

Посетители на V Международном интерактивном фестивале современного искусства ARTLIFE FEST в Центральном выставочном зале Манеж в Москве. Концепция V фестиваля ARTLIFE - Слияние Вселенных
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"Изюминкой нашего фестиваля является дополненная реальность, – говорит экскурсовод Маргарита Тарская. – Некоторые из работ можно оживить с помощью смартфона, достаточно навести его на QR-код. Ряд картин можно приобрести в формате NFT".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Один из ярких участников фестиваля – Мишель Корман, художник из Франции. Чтобы представить свое творчество, он лично приехал в Москву. Его графичные сказочные картины посвящены цветам и садам. Для их создания Корман вдохновляется природой и музыкой.

Фестиваль современного искусства ARTLIFE FEST 2022
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Один из ярких участников фестиваля – Мишель Корман, художник из Франции. Чтобы представить свое творчество, он лично приехал в Москву. Его графичные сказочные картины посвящены цветам и садам. Для их создания Корман вдохновляется природой и музыкой.

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Художник из Таджикистана Азам Атаханов работает в технике пуантель и создает мозаики на полотне. Его картины отличает самобытность и обращение к религиозным мотивам.

Посетительница перед работой художника Азама Атаханова Нисо на террасе дома Голицина в Новом Свете на V Международном интерактивном фестивале современного искусства ARTLIFE FEST в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
6 из 12

Художник из Таджикистана Азам Атаханов работает в технике пуантель и создает мозаики на полотне. Его картины отличает самобытность и обращение к религиозным мотивам.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Михаил Денисов – российский художник, который представил работу на тему католицизма. Его диптих соединяет реализм и абстракцию. В ней доминирует редкий оттенок выжженного красного цвета.

Фестиваль современного искусства ARTLIFE FEST 2022
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Михаил Денисов – российский художник, который представил работу на тему католицизма. Его диптих соединяет реализм и абстракцию. В ней доминирует редкий оттенок выжженного красного цвета.

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Картины, посвященные космонавтам, отражающие тему человеческой уязвимости и безопасности в космосе, пишет Анастасия Миро. Красные шлемы космонавтов контрастируют с основными спокойными цветами картины. Техника, в которой работает Миро, близка к иконописи.

Фестиваль современного искусства ARTLIFE FEST 2022
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Картины, посвященные космонавтам, отражающие тему человеческой уязвимости и безопасности в космосе, пишет Анастасия Миро. Красные шлемы космонавтов контрастируют с основными спокойными цветами картины. Техника, в которой работает Миро, близка к иконописи.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Художница и дизайнер одежды Алена Лавдовская представила серию работ в стиле fashion-иллюстрации. В ее фокусе – красота и пластика человеческого тела.

Работы художника Алёны Лавдовской, представленные на V Международном интерактивном фестивале современного искусства ARTLIFE FEST в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
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Художница и дизайнер одежды Алена Лавдовская представила серию работ в стиле fashion-иллюстрации. В ее фокусе – красота и пластика человеческого тела.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Одной из самых новаторских на выставке является работа Саяна Байгалиева. Что, скорее, не картина, а инсталляция. Предметы с его полотен выходят за пределы и ломают пространство. Художник обращается к бытовым мотивам – например, накрытому к трапезе столу.

Фестиваль современного искусства ARTLIFE FEST 2022
10 из 12

Одной из самых новаторских на выставке является работа Саяна Байгалиева. Что, скорее, не картина, а инсталляция. Предметы с его полотен выходят за пределы и ломают пространство. Художник обращается к бытовым мотивам – например, накрытому к трапезе столу.

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Команда юбилейного ARTLIFE Fest-2022 разработала инклюзивную программу для глухих, слабослышащих, незрячих и слабовидящих посетителей. Некоторые экспонаты можно будет услышать и узнать, какие они на ощупь.

Фестиваль современного искусства ARTLIFE FEST 2022
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Команда юбилейного ARTLIFE Fest-2022 разработала инклюзивную программу для глухих, слабослышащих, незрячих и слабовидящих посетителей. Некоторые экспонаты можно будет услышать и узнать, какие они на ощупь.

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Фестиваль продлится до 27 сентября.

Посетительница перед работой художника Оли Iney Дайте жалобную книгу на V Международном интерактивном фестивале современного искусства ARTLIFE FEST в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
12 из 12

Фестиваль продлится до 27 сентября.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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