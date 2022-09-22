Искусство соединять Вселенные: что показывают на фестивале ARTLIFE-2022

"Концепция фестиваля в этом году – слияние Вселенных, – рассказывает основатель и куратор фестиваля Анастасия Андреева. – Сегодня мир изменился, и самое важное в нем – создавать безопасное пространство для диалога на основании общих ценностей. Наша цель – открыть каждому человеку единую Вселенную современного искусства, которая соединяет разные точки зрения и открывает новые горизонты развития".