Искусство соединять Вселенные: что показывают на фестивале ARTLIFE-2022
В этом году ARTLIFE Fest объединил 49 художников из 17 стран мира, в том числе Франции и Испании.
В этом году ARTLIFE Fest объединил 49 художников из 17 стран мира, в том числе Франции и Испании.
"Концепция фестиваля в этом году – слияние Вселенных, – рассказывает основатель и куратор фестиваля Анастасия Андреева. – Сегодня мир изменился, и самое важное в нем – создавать безопасное пространство для диалога на основании общих ценностей. Наша цель – открыть каждому человеку единую Вселенную современного искусства, которая соединяет разные точки зрения и открывает новые горизонты развития".
"Концепция фестиваля в этом году – слияние Вселенных, – рассказывает основатель и куратор фестиваля Анастасия Андреева. – Сегодня мир изменился, и самое важное в нем – создавать безопасное пространство для диалога на основании общих ценностей. Наша цель – открыть каждому человеку единую Вселенную современного искусства, которая соединяет разные точки зрения и открывает новые горизонты развития".
В 2022 году на фестивале представят 260 работ из России, Китая, Словакии, Франции, Тайваня, Испании, Греции, Казахстана и других. Авторы представили произведения в семи техниках — масло, акрил, пастель, акварель, стрит-арт, fashion-иллюстрация.
В 2022 году на фестивале представят 260 работ из России, Китая, Словакии, Франции, Тайваня, Испании, Греции, Казахстана и других. Авторы представили произведения в семи техниках — масло, акрил, пастель, акварель, стрит-арт, fashion-иллюстрация.
"Изюминкой нашего фестиваля является дополненная реальность, – говорит экскурсовод Маргарита Тарская. – Некоторые из работ можно оживить с помощью смартфона, достаточно навести его на QR-код. Ряд картин можно приобрести в формате NFT".
"Изюминкой нашего фестиваля является дополненная реальность, – говорит экскурсовод Маргарита Тарская. – Некоторые из работ можно оживить с помощью смартфона, достаточно навести его на QR-код. Ряд картин можно приобрести в формате NFT".
Один из ярких участников фестиваля – Мишель Корман, художник из Франции. Чтобы представить свое творчество, он лично приехал в Москву. Его графичные сказочные картины посвящены цветам и садам. Для их создания Корман вдохновляется природой и музыкой.
Один из ярких участников фестиваля – Мишель Корман, художник из Франции. Чтобы представить свое творчество, он лично приехал в Москву. Его графичные сказочные картины посвящены цветам и садам. Для их создания Корман вдохновляется природой и музыкой.
Художник из Таджикистана Азам Атаханов работает в технике пуантель и создает мозаики на полотне. Его картины отличает самобытность и обращение к религиозным мотивам.
Художник из Таджикистана Азам Атаханов работает в технике пуантель и создает мозаики на полотне. Его картины отличает самобытность и обращение к религиозным мотивам.
Михаил Денисов – российский художник, который представил работу на тему католицизма. Его диптих соединяет реализм и абстракцию. В ней доминирует редкий оттенок выжженного красного цвета.
Михаил Денисов – российский художник, который представил работу на тему католицизма. Его диптих соединяет реализм и абстракцию. В ней доминирует редкий оттенок выжженного красного цвета.
Картины, посвященные космонавтам, отражающие тему человеческой уязвимости и безопасности в космосе, пишет Анастасия Миро. Красные шлемы космонавтов контрастируют с основными спокойными цветами картины. Техника, в которой работает Миро, близка к иконописи.
Картины, посвященные космонавтам, отражающие тему человеческой уязвимости и безопасности в космосе, пишет Анастасия Миро. Красные шлемы космонавтов контрастируют с основными спокойными цветами картины. Техника, в которой работает Миро, близка к иконописи.
Художница и дизайнер одежды Алена Лавдовская представила серию работ в стиле fashion-иллюстрации. В ее фокусе – красота и пластика человеческого тела.
Художница и дизайнер одежды Алена Лавдовская представила серию работ в стиле fashion-иллюстрации. В ее фокусе – красота и пластика человеческого тела.
Одной из самых новаторских на выставке является работа Саяна Байгалиева. Что, скорее, не картина, а инсталляция. Предметы с его полотен выходят за пределы и ломают пространство. Художник обращается к бытовым мотивам – например, накрытому к трапезе столу.
Одной из самых новаторских на выставке является работа Саяна Байгалиева. Что, скорее, не картина, а инсталляция. Предметы с его полотен выходят за пределы и ломают пространство. Художник обращается к бытовым мотивам – например, накрытому к трапезе столу.
Команда юбилейного ARTLIFE Fest-2022 разработала инклюзивную программу для глухих, слабослышащих, незрячих и слабовидящих посетителей. Некоторые экспонаты можно будет услышать и узнать, какие они на ощупь.
Команда юбилейного ARTLIFE Fest-2022 разработала инклюзивную программу для глухих, слабослышащих, незрячих и слабовидящих посетителей. Некоторые экспонаты можно будет услышать и узнать, какие они на ощупь.
Фестиваль продлится до 27 сентября.