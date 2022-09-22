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Мобилизованные получат выплаты, соцгарантии и статус как контрактники - РИА Новости, 22.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Мобилизованные получат выплаты, соцгарантии и статус как контрактники
Мобилизованные получат выплаты, соцгарантии и статус как контрактники - РИА Новости, 22.09.2022
Мобилизованные получат выплаты, соцгарантии и статус как контрактники
Граждане, призванные по частичной мобилизации, получат статус, выплаты и социальные гарантии как военные, служащие по контрактам, сообщил представитель Главного РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:36
2022-09-22T18:36
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
частичная мобилизация в россии
генштаб вс россии
общество
украина
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Граждане, призванные по частичной мобилизации, получат статус, выплаты и социальные гарантии как военные, служащие по контрактам, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получают статус, выплаты и все социальные гарантии как военнослужащие, проходящие военную службу по контракту", - сказал он.
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вооруженные силы рф, россия, частичная мобилизация в россии, генштаб вс россии, общество, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Частичная мобилизация в России, Генштаб ВС России, Общество, Украина
18:36 22.09.2022
 
Мобилизованные получат выплаты, соцгарантии и статус как контрактники

Призванные по частичной мобилизации получат выплаты, соцгарантии и статус как контрактники

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Граждане, призванные по частичной мобилизации, получат статус, выплаты и социальные гарантии как военные, служащие по контрактам, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получают статус, выплаты и все социальные гарантии как военнослужащие, проходящие военную службу по контракту", - сказал он.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФРоссияЧастичная мобилизация в РоссииГенштаб ВС РоссииОбществоУкраина
 
 
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