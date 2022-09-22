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Мобилизованные получат выплаты, соцгарантии и статус как контрактники

Мобилизованные получат выплаты, соцгарантии и статус как контрактники - РИА Новости, 22.09.2022

Мобилизованные получат выплаты, соцгарантии и статус как контрактники

Граждане, призванные по частичной мобилизации, получат статус, выплаты и социальные гарантии как военные, служащие по контрактам, сообщил представитель Главного РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T18:36

2022-09-22T18:36

2022-09-22T18:36

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

россия

частичная мобилизация в россии

генштаб вс россии

общество

украина

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Граждане, призванные по частичной мобилизации, получат статус, выплаты и социальные гарантии как военные, служащие по контрактам, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получают статус, выплаты и все социальные гарантии как военнослужащие, проходящие военную службу по контракту", - сказал он.

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

вооруженные силы рф, россия, частичная мобилизация в россии, генштаб вс россии, общество, украина