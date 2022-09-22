https://ria.ru/20220922/vuchich-1818810383.html
Ситуация в мире идет к очень большому конфликту, заявил Вучич
Ситуация в мире идет к очень большому конфликту, заявил Вучич - РИА Новости, 22.09.2022
Ситуация в мире идет к очень большому конфликту, заявил Вучич
Президент Сербии Александр Вучич на полях Генеральной ассамблеи (ГА) ООН заявил, что ситуация в мире не располагает к хорошим новостям и идет к очень большому... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T22:10
2022-09-22T22:10
2022-09-22T22:10
в мире
александр вучич
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генеральная ассамблея оон
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БЕЛГРАД, 22 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на полях Генеральной ассамблеи (ГА) ООН заявил, что ситуация в мире не располагает к хорошим новостям и идет к очень большому конфликту.Глава сербского государства находится в Нью-Йорке, где участвует в Генассамблее ООН, а также проводит двусторонние встречи с главами государств и правительств."У нас (в Сербии – ред.) будут больше пенсии, зарплаты, намного выше роста инфляции, значительно больший МРОТ, это хорошие новости. Но если меня спрашиваете, есть ли хорошие новости в мире, о том, что прекратятся конфликты, война, то нет, не прекратятся вскоре, и будет только тяжелее. Когда я вам говорил это сто раз, называли меня "королевой драмы", сумасшедшим, а в итоге это все оказалось правдой", - заявил Вучич журналистам на полях сессии в четверг."Геополитическая ситуация идет в канаву, и мы будем присутствовать при большом, большом, большом мировом конфликте. Но постараемся, чтобы Сербия его пережила", - подчеркнул Вучич.
https://ria.ru/20220916/serbiya-1817322053.html
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в мире, александр вучич, сербия, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Александр Вучич, Сербия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Ситуация в мире идет к очень большому конфликту, заявил Вучич
Президент Сербии Вучич заявил, что ситуация в мире идет к очень большому конфликту
БЕЛГРАД, 22 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на полях Генеральной ассамблеи (ГА) ООН заявил, что ситуация в мире не располагает к хорошим новостям и идет к очень большому конфликту.
Глава сербского государства находится в Нью-Йорке
, где участвует в Генассамблее
ООН, а также проводит двусторонние встречи с главами государств и правительств.
"У нас (в Сербии – ред.) будут больше пенсии, зарплаты, намного выше роста инфляции, значительно больший МРОТ, это хорошие новости. Но если меня спрашиваете, есть ли хорошие новости в мире, о том, что прекратятся конфликты, война, то нет, не прекратятся вскоре, и будет только тяжелее. Когда я вам говорил это сто раз, называли меня "королевой драмы", сумасшедшим, а в итоге это все оказалось правдой", - заявил Вучич журналистам на полях сессии в четверг.
"Геополитическая ситуация идет в канаву, и мы будем присутствовать при большом, большом, большом мировом конфликте. Но постараемся, чтобы Сербия его пережила", - подчеркнул Вучич.