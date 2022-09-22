https://ria.ru/20220922/vuchich-1818574424.html

Вучич указал членам ООН на двойные стандарты в подходе к Украине и Сербии

Вучич указал членам ООН на двойные стандарты в подходе к Украине и Сербии - РИА Новости, 22.09.2022

Вучич указал членам ООН на двойные стандарты в подходе к Украине и Сербии

Президент Сербии Александр Вучич указал странам-членам ООН на двойные стандарты в подходе к Украине и Сербии в территориальном вопросе. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T01:27

2022-09-22T01:27

2022-09-22T05:18

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ООН, 22 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич указал странам-членам ООН на двойные стандарты в подходе к Украине и Сербии в территориальном вопросе.Глава сербского государства участвует в Генассамблее ООН в Нью-Йорке."Мы не заслужили той агрессии, которая произошла в 1999 году, тем не менее это не помешало 19 богатым суверенным странам-членам НАТО совершить нападение на нашу страну, подорвать суверенитет без согласия ООН… Это не помешало некоторым странам признать так называемое Косово и нарушить территориальную целостность нашей страны", - отметил сербский лидер.Он подчеркнул, что официальный Белград является сторонником мирного решения проблем и выступает за поддержание стабильности в балканском регионе.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2500 человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

https://ria.ru/20220920/serbiya-1818099860.html

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Максим Горбачев

в мире, александр вучич, сербия, украина, нью-йорк (город), оон, генеральная ассамблея оон