01:27 22.09.2022 (обновлено: 05:18 22.09.2022)
Вучич указал членам ООН на двойные стандарты в подходе к Украине и Сербии
Президент Сербии Вучич указал членам ООН на двойные стандарты в подходе к Украине
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
ООН, 22 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич указал странам-членам ООН на двойные стандарты в подходе к Украине и Сербии в территориальном вопросе.
Глава сербского государства участвует в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
"Правда заключается в том, что территориальная целостность европейской страны – Сербии была нарушена, а Сербия не атаковала никакую другую суверенную страну, об этом мало кто говорит. Я задаю вопрос, который хотел бы и вам задать, лидерам многих стран, какова разница между суверенитетом и территориальной целостностью Украины и Сербии, во втором случае было вопиющее нарушение, а вы международно признали это и придали легитимность, по крайней мере, некоторые из вас", - заявил Вучич, выступая на сессии.
"Мы не заслужили той агрессии, которая произошла в 1999 году, тем не менее это не помешало 19 богатым суверенным странам-членам НАТО совершить нападение на нашу страну, подорвать суверенитет без согласия ООН… Это не помешало некоторым странам признать так называемое Косово и нарушить территориальную целостность нашей страны", - отметил сербский лидер.
Он подчеркнул, что официальный Белград является сторонником мирного решения проблем и выступает за поддержание стабильности в балканском регионе.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2500 человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
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