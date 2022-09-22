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Вучич указал членам ООН на двойные стандарты в подходе к Украине и Сербии - РИА Новости, 22.09.2022
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Вучич указал членам ООН на двойные стандарты в подходе к Украине и Сербии
Вучич указал членам ООН на двойные стандарты в подходе к Украине и Сербии - РИА Новости, 22.09.2022
Вучич указал членам ООН на двойные стандарты в подходе к Украине и Сербии
Президент Сербии Александр Вучич указал странам-членам ООН на двойные стандарты в подходе к Украине и Сербии в территориальном вопросе. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T01:27
2022-09-22T05:18
в мире
александр вучич
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ООН, 22 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич указал странам-членам ООН на двойные стандарты в подходе к Украине и Сербии в территориальном вопросе.Глава сербского государства участвует в Генассамблее ООН в Нью-Йорке."Мы не заслужили той агрессии, которая произошла в 1999 году, тем не менее это не помешало 19 богатым суверенным странам-членам НАТО совершить нападение на нашу страну, подорвать суверенитет без согласия ООН… Это не помешало некоторым странам признать так называемое Косово и нарушить территориальную целостность нашей страны", - отметил сербский лидер.Он подчеркнул, что официальный Белград является сторонником мирного решения проблем и выступает за поддержание стабильности в балканском регионе.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2500 человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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в мире, александр вучич, сербия, украина, нью-йорк (город), оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Александр Вучич, Сербия, Украина, Нью-Йорк (город), ООН, Генеральная Ассамблея ООН
01:27 22.09.2022 (обновлено: 05:18 22.09.2022)
 
Вучич указал членам ООН на двойные стандарты в подходе к Украине и Сербии

Президент Сербии Вучич указал членам ООН на двойные стандарты в подходе к Украине

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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ООН, 22 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич указал странам-членам ООН на двойные стандарты в подходе к Украине и Сербии в территориальном вопросе.
Глава сербского государства участвует в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
"Правда заключается в том, что территориальная целостность европейской страны – Сербии была нарушена, а Сербия не атаковала никакую другую суверенную страну, об этом мало кто говорит. Я задаю вопрос, который хотел бы и вам задать, лидерам многих стран, какова разница между суверенитетом и территориальной целостностью Украины и Сербии, во втором случае было вопиющее нарушение, а вы международно признали это и придали легитимность, по крайней мере, некоторые из вас", - заявил Вучич, выступая на сессии.
"Мы не заслужили той агрессии, которая произошла в 1999 году, тем не менее это не помешало 19 богатым суверенным странам-членам НАТО совершить нападение на нашу страну, подорвать суверенитет без согласия ООН… Это не помешало некоторым странам признать так называемое Косово и нарушить территориальную целостность нашей страны", - отметил сербский лидер.
Он подчеркнул, что официальный Белград является сторонником мирного решения проблем и выступает за поддержание стабильности в балканском регионе.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2500 человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Города мира. Белград - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 12:37
Путин выступил за сохранение суверенитета Сербии
 
В миреАлександр ВучичСербияУкраинаНью-Йорк (город)ООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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